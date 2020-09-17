Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России

Москва, 17 сентября. Эстрадная певица Пелагея Телегина удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Вручение награды состоялось 17 сентября в Большом театре.

Пелагея получила государственную награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена с наградой.

«Поле торжественно вручили звание заслуженной. Значок, удостоверение, все по-взрослому», — подписала фотографию Пелагея.

Фанаты с восторгом восприняли публикацию, а также поздравили певицу и пожелали дальнейших творческих успехов.

«Очень рад за вас, действительно заслуженно», — пишет feudor_samsonovich.

«Она давно народная», — уверена marina_otarovna.

«Абсолютно заслуженная!» — отмечает elenalena0704.

«Мои поздравления! Это заслуженное звание. Пелагея — умничка, очень талантливая!», — пишет mila_desh.

«Поздравляю. Гордимся и любим», — отмечает pelageya.fan005.

Ранее Пелагея и Полина Гагарина заявили, что намерены создать группу. Певицы встретились в Светлогорске, где принимали участие в съемках юмористической программы. Позднее артистки опубликовали в Сети видеоролик, в котором анонсировали создание музыкального коллектива. Однако позднее стало известно, что заявление певиц было шуткой.