Сатановский дал мрачный прогноз после нападок Запада на Россию

Москва, 17 сентября. Российский политолог Евгений Сатановский предположил, что уже в скором времени Россия и Запад могут начать полномасштабные боевые действия. Дело в том, что Европа угрожает России новыми санкциями из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

На данный момент руководство европейских стран уже приписало России «отравление» Навального, однако данные лабораторных исследований европейцы упорно не публикуют. Как считает Сатановский, ЕС использует этот повод для ввода против Москвы новых санкций, после чего в «запретные» списки попадут новые люди и компании.

Однако целью «западных партнеров» является не «восстановление справедливости», а дальнейшее ослабление России и ее экономики. Снизить также попытаются военную мощь и международный статус нашей страны. Эксперт считает, что у РФ есть только один способ пресечь дальнейшие выпады в свою сторону.

«И пока не врежем, это не закончится. К войне идем, к войне. Не нравится, не хочется — но идем», — поделился мрачным прогнозом Сатановский в беседе с «Экономикой сегодня».

Также эксперт напомнил, что санкции должны быть введены не только против России, но и против Белоруссии. На данный момент ЕС «солидаризировался» с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

По мнению политолога, Россия должна изменить свой подход к ведению внешней политики в отношении США. Как сообщалось ранее, Сатановский и военно-политический эксперт Яков Кедми разработали «правила общения» с Соединенными Штатами.