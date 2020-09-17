МИД РФ заявил, что ОЗХО и Германия были в сговоре по анализам Навального

Москва, 17 сентября. Доминирующая в руководстве техсекретариата организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала блогера Алексея Навального. В это же время Германия отказывала России в содействии. Об этом заявил МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что это было сделано с политическим подтекстом для того, чтобы Франция и Швеция могли подтвердить голословные обвинения, высказанные в адрес России.

«На этом фоне показательно, что на протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами – мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идет», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в четверг.

Дипломаты отметили, что для них не станет удивлением, если тайно собранные биоматериалы Навального попадут в швейцарскую лабораторию в Шпице или британскую в Порт-Дауне, которые уже отметились во время так называемого «дела Скрипалей».

«С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов», — комментирует происходящее МИД РФ.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу. Российские врачи в течение 44 часов оказывали ему помощь, провели все необходимые анализы, которые не выявили в его организме следов яда. Родственники Навального настояли на том, чтобы его перевезли в Германию. Там он был помещен в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии заявили, что Навальный якобы был «отравлен» веществом «Новичок». Через несколько дней стало известно, что причиной инцидента с Навальным послужил его конфликт с Владимиром Ашурковым, который сливал ему данные для «расследований», а также оказывал финансовое содействие ФБК (признан иноагентом в РФ). В свою очередь Навальный заявил, что намерен ликвидировать фонд, а Ашурков стал требовать от блогера либо сохранить фонд, либо вернуть вложенные в структуру средства.

Также к отравлению Навального причастна подданная Великобритании Мария Певчих. Она сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.