Конфликт Месси с руководством «Барселоны» продолжается

Барселона, 17 сентября. Из-за попытки футболиста Лионеля Месси уйти из «Барселоны», между спортсменом и президентом клуба продолжает развиваться конфликт.

Знаменитый нападающий и любимец публики Месси не может найти общий язык с президентом футбольного клуба «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Функционер и спортсмен так и не наладили диалог, они до сих пор не общались. С того момента, как Месси объявил о своем решении остаться в клубе прошло уже 15 дней.

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман 16 сентября подтвердил, что ситуация, сложившаяся в результате желания нападающего покинуть каталонский клуб, за который выступает с 2003 года, касается только его и руководства «Барселоны».

«Конфликтная ситуация меня практически не коснулась, в основном конфликт затронул Месси и руководство клуба», — отметил Куман.

Форвард заявил о своем намерении остаться в составе команды «Барселоны» 4 сентября. Как отметил сам футболист, он не был счастлив в клубе и хотел покинуть его, но из-за юридических нюансов Месси принял решение не покидать команду. Он затребовал у клуба возможность досрочно расторгнуть контракт, действие которого продолжается до лета 2021 года.

Играя в составе футбольного клуба «Барселона» с 2003 года, Лионель Месси стал десятикратным чемпионом Испании. Кроме того, четыре раза игрок становился победителем Лиги чемпионов. Стоит также отметить, что на его счету шесть «Золотых мячей».