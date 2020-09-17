Лавров назвал «большую ошибку» Запада в отношении к России

Москва, 17 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что большой ошибкой Запада является мысль о том, что Россия в любом случае будет играть по его правилам.

В интервью RTVI Лавров отметил, что постоянное давление со стороны Запада началось в период после распада СССР, «в ходе которого Запад считал, что Россия находится у него «в кармане». Однако, подчеркнул министр, этот период «прошел безвозвратно».

«К сожалению, понять это до конца, принять безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене Запад не может. Поэтому, к огромному сожалению, эта агония продолжается по инерции», — добавил он.

По словам Лаврова, российская сторона всегда старается искать компромисс и не получает удовольствия от того, что у нее с некоторыми странами складываются плохие отношения.

По мнению министра, сегодня Запад сам подталкивает Россию к тому, чтобы перестать на него ориентироваться.

«Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, — большая ошибка, так же, как с таким же «аршином» подходить к Китайской Народной Республике», — резюмировал дипломат.

Ранее Лавров сообщил, что американские власти открыто агитируют европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. Он подчеркнул, что Вашингтон перестал стесняться продвигать свои экономические интересы любым путем. Кроме того, по его словам, Вашингтон прибегает, в частности, к экстерриториальным санкциям, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами.