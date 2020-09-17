Поляк Корейба проговорился о планах Варшавы по делу Качиньского

Москва, 17 сентября. Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал ходатайство Генеральной прокуратуры Польши об аресте российских авиадиспетчеров.

Ранее Генпрокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск.

В эфире ток-шоу «Время покажет» Корейба объяснил, почему именно в этот день польская прокуратура подала ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров. Он подчеркнул, что 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию Польши. Таким образом, Варшава пытается напомнить Москве о тех событиях.

Российский телеведущий Артем Шейнин предположил, что Варшава решила присоединиться к европейскому всплеску антироссийских настроений. В свою очередь Корейба не стал оспаривать данное утверждение, но дал весьма неоднозначный ответ.

«10 лет назад мало кто поверил бы в версию намеренных действий. Сейчас таких людей стремительно становится больше», — объяснил политолог.

Подобное утверждение вызвало гнев со стороны Шейнина, нашедшего злой умысел в действиях Варшавы. Телеведущий отметил, к настоящему моменту сложился «информационный фон», в который может быть вставлено все, что угодно.

Стоит отметить, что Корейба является частым гостем российских ток-шоу, в эфире которых делает скандальные заявления. Так, ранее Корейба утверждал, что Украина полностью «принадлежит» Польше.