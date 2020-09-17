Парламент Республики Сербской исключил признание независимости Косово

Москва, 17 сентября. Парламент Республики Сербской заблокировал инициативу о признании независимости Косово. Об этом стало известно после внеочередного заседания.

Против независимости Косово высказался Милорад Додик — лидер боснийских сербов.

Ранее предложение о независимости Косово со стороны Боснии и Герцеговины было отклонено на внеочередном заседании Президиума Боснии и Герцеговины. Этот вопрос был включен в повестку по предложению члена Президиума страны от хорватской общины Желько Комшича.

Республика Сербская — энтитет в составе Боснии и Герцеговины.