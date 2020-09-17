Оскар Кучера объяснил свой уход из популярного шоу

Москва, 17 сентября. Актер и телеведущий Оскар Кучера посвятил публикацию в Instagram своему уходу из шоу «Звезды сошлись». Таким образом артист ответил на «тысячи вопросов», которые фанаты задавали знаменитости в социальных сетях.

Телеведущий подтвердил, что действительно больше не будет появляться в выпусках телепередачи «Звезды сошлись». По словам знаменитости, все дело в том, что он не совсем вписывался в формат шоу, так как он и эта программа «слишком разные». Жизненные ценности Кучеры не совпадали с тем, что происходило на телеэкране, и в конечном итоге «звезды не сошлись».

«Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам «Звезд» за то, что терпели мою интеллигентность столько времени», — написал артист.

Также он поблагодарил свою напарницу, телеведущую Леру Кудрявцеву. Судя по всему, между ведущими не было каких-либо разногласий. Кучера написал, что будет скучать и пообещал запустить с Кудрявцевой еще один проект.

Новому же ведущему, занявшему его место, артист пожелал «железных нервов» и удачи. Теперь вести шоу вместе с оставшейся Еленой Кудрявцевой будет ведущий Александр Колтовой.

Сам же Кучера вновь обрел отличное настроение и возможность «с легкостью смотреть в глаза людям». Также ранее стало известно, что он приступил к поискам новой работы. Артист планирует снова вести шоу на телевидении и готов рассматривать «абсолютно любой формат».