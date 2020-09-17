Борис Моисеев впервые прокомментировал слухи о нищете и плохом здоровье

Москва, 17 сентября. Певец Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем материальном состоянии и ухудшении самочувствия. Кроме того, он уверил поклонников, что не нуждается в постельном режиме.

«Ну, опять все взорвались! И мне звонят, пишут, спрашивают, но не дождетесь! «Туда» я пока не собираюсь, у меня на будущее совершенно другие планы, я хочу наслаждаться и радоваться жизни», — сказал он.

Артист также рассказал, как проходят его рабочие будни. Признался, что иногда ему приходится тяжело, но его день ничем не отличается от распорядка дня других людей.

«Да, тяжеловато иногда бывает. Мой день начинается, как у всех. Я встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Кто-то идет на работу, а я работаю дома — телефон, компьютер мне в этом помогают. Потом я могу посмотреть телевизор и мой день не проходит без обязательных прогулок на свежем воздухе. Я очень люблю гулять», — рассказал певец.

Кроме того, Борис Моисеев отметил, что не испытывает трудностей в финансах.

Автором слухов, о которых идет речь, что якобы Моисеев в тяжелейшем состоянии прикован к постели и ему катастрофически не хватает средств, стала адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.

«Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая всякие небылицы о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами, а что на счет Пуховой так я и не знаком с ней вовсе. Никто с такой фамилией ко мне не обращался, хотя я доступен для всех», — добавил Моисеев.

По словам артиста, его жизнь протекает ярко и насыщенно, несмотря отсутствие выступлений и тусовок. Певец признался, что из-за пандемии коронавируса он не смог побывать на Юрмале, что его очень расстроило.