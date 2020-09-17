Певица Ваенга назвала любимые города в России

Москва, 17 сентября. Певица Елена Ваенга в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала о своих любимых городах.

«Вдруг, если бы меня выгнали из Санкт-Петербурга и сказали, что нельзя мне жить в Петербурге, то я бы переехала в Екатеринбург. Второй город по счету после Санкт-Петербурга, это Екатеринбург. Я очень люблю этот город, очень много знаю о нем, о том, что вокруг», — рассказала Елена Ваенга.

Отвечая на вопрос, удалось ли посетить в Екатеринбурге Ельцин-центр, певица ответила отрицательно.