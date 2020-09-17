Путин поручил проверить соблюдение законов об обращении с отходами

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД России провести проверки соблюдения законов об обращении с отходами производства и потребления, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам проверки положений российского законодательства об обращении с отходами производства и потребления, отнесенными к третьему классу опасности, Путин утвердил несколько поручений.

Генпрокуратуре предстоит до 1 февраля 2021 года проверить соблюдение федеральными и региональными властями требований законов «о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья».

Совместно с ФСБ и МВД прокуроры также проверят, как юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают закон. Речь идет о компаниях, работающих на объектах первой категории, то есть «оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий».

«При необходимости представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления», — говорится в поручении президента.

Ответственным назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Напомним, за последние месяцы произошло несколько аварий, итогом которых стал огромный вред природным ресурсам. Крупнейшее ЧП произошло в мае в Норильске: на ТЭЦ-3 из-за разрушения резервуара с топливом в воду и почву попала почти 21 тонна нефтепродуктов, передавал «Царьград». В районе аварии ввели режим ЧС, а очистные работы продолжаются до сих пор.

На этой неделе стало известно, что «Норникель» разработал план рекультивации территорий, пострадавших от разлива дизельного топлива. Как сообщал RT, предполагается, что итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства.