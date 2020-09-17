Лукашенко закрыл границу с Украиной

Минск, 17 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ему пришлось закрыть границы с Украиной, Польшей и Литвой.

Глава государства констатировал, что власти приняли решение вывести войска с улиц. Кроме того, пришлось «пол-армии поставить под ружье».

Лукашенко сделал акцент на том, что республика закрывает границы на западном направлении.

Президент также обратился к гражданам указанных государств. Белорусский лидер попросил их помешать политикам развязать войну.

Комментируя итоги голосования, Лукашенко подчеркнул, что Минск не волнует признание выборов другими странами. Процесс волеизъявления прошел с соблюдением законодательства. Следовательно, выборы можно считать состоявшимися.

Напомним, что ситуация в Белоруссии накалилась после проведения выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Основным претендентом считалась Светлана Тихановская, за которую проголосовали менее 11%. После это в стране начались митинги, забастовки и марши тех, кто не согласился с подсчетами Центризбиркома.

Аналитики неоднократно подчеркивали, что поддержка так называемой оппозиции осуществляется западными государствами. Одним из активных в этом деле является Польша.

Директор Института политических исследований Сергей Марков отмечал прямой интерес Варшавы в осуществлении государственного переворота Белоруссии. Польша хочет полного контроля над республикой, чтобы использовать ее в качестве плацдарма для ведения деятельности против России. Для белорусов польское влияние обернется обнищанием, потерей работы и доступа к медицине.