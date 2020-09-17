Елена Ваенга призналась, что пандемия изменила ее жизнь

Санкт-Петербург, 17 сентября. Певица Елена Ваенга рассказала, как изменилась ее жизнь из-за вынужденной паузы связанной с пандемией коронавируса.

«Десять лет не было дома. Теперь я дома. У меня была истерическая радость по этому поводу. Я всю жизнь мечтала о семейных обедах. Когда я была маленькая, мы всегда вместе ужинали. Потом студенческие годы, работа, перекусы на ходу. Сейчас снова у меня за столом сидит бабушка, ей 94 года, мама, папа, муж, сестра, я, ребенок. Мы хотя бы раз в день собираемся так. Это было невозможно еще совсем недавно. Что такое работа артиста? Это гастроли. А гастроли, это отсутствие», — рассказала певица.