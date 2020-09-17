Медведев заявил, что Москва не выдаст авиадиспетчеров Польше

Москва, 17 сентября. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возмутительным требование Польши выдать российских авиадиспетчеров, которые дежурили в день крушения самолета Ту-154М в 2010 году.

Ранее Генпрокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск.

Замглавы Совбеза РФ назвал действия польской стороны проявлением антироссийской истерии, а также напомнил, что причина катастрофы давно была установлена. При этом уровень взаимодействия властей России и Польши по этому делу был беспрецедентным.

«Ничего кроме сожаления и возмущения подобная активность вызвать не может», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что гибель Леха Качиньского в результате авиакатастрофы является трагедией, которой глубоко сочувствовали в России. Однако по прошествии 10 лет нынешние польские политики делают все, чтобы полностью разрушить отношения между Москвой и Варшавой.

«Польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно. Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы», — подчеркнул Медведев.

Напомним, Лех Качиньский, его супруга, а также ряд высокопоставленных лиц Польши погибли 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы под Смоленском.