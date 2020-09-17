Лавров считает, что Тихановская могла совершить преступление

Москва, 17 сентября. Заявления так называемой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской могут подпадать под действие Уголовного кодекса. Слова этого деятеля прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Тихановская неоднократно делала провокационные заявления, которые порождали череду вопросов. Например, ее сильно беспокоят очень близкие отношения между РФ и Белоруссией. Недавно экс-кандидат в президенты отметилась призывом к сотрудникам силовых ведомств. Она просила силовиков переходить на «сторону закона». Подобное высказывание в контексте внутриполитической ситуации в Белоруссии может трактоваться как уголовно наказуемое деяние.

«На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации — это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление», — выразил мнение российский министр.

Лавров добавил, что стоящие за ней координаторы и «советчики» должны четко представлять ответственность за сказанное.