Малышева раскрыла секрет стройности Валерии

Москва, 17 сентября. Телеведущая и врач Елена Малышева в своем блоге опубликовала запись из кухни отличающейся стройностью певицы Валерии. Также эксперт немного рассказала о диете знаменитости.

Недавно Елена Малышева порадовала своих подписчиков в Instagram, выложив stories с холодильником певицы Валерии. Подобный интерес к питанию звезды неудивителен, ведь Валерии уже 52 года, однако ее фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.

Разумеется, что именно правильное питание позволило певице сохранить молодость на долгие годы. От пищи зависит не только объем талии, но также и качество ногтей и волос, а поедание вредных продуктов обязательно отразится на лице человека. Именно диета формирует внешний вид человека, и Валерия подтверждает этот факт собственным примером.

На выложенной Малышевой записи видно, что на кухне у Валерии стоит кастрюля с постным борщом, а также посуда с рыбными котлетами на пару. Однако это не значит, что певица совсем не потребляет сладкого и не может порадовать себя десертом. Иногда Валерия позволяет себе несколько творожных кексов, в составе которых нет сахара.

Но внешний вид зависит не только от еды, ног и от физических нагрузок. Несколько раз в неделю Валерия занимается спортом, вне зависимости от того, где она и чем занята. Звезда не пропускает тренировки даже когда уезжает на гастроли.

Стоит сказать, что совсем ограничивать себя в еде не нужно, ведь организм должен получать необходимые питательные вещества и элементы. К тому же некоторая еда даже способна уберечь человека от рака. Как сообщалось ранее, южноамериканская приправа оказалась средством, защищающим от онкологии.