Сэмюэл Л. Джексон научил поклонников ругаться на 15 языках

Москва, 17 сентября. Американский актер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Сети видеоролик, в котором озвучил ругательства на 15 языках.

На кадрах ролика можно увидеть актера, который сидит за столом в маске и поочередно демонстрирует таблички с текстом и произносит ругательства. Джексон озвучил ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, а также на тайском языках. Кроме того, актер произнес ругательства на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

Публикация данного видео была условием сделки, которую ранее Джексон заключил с подписчиками. Актер пообещал научить поклонников выражать свое недовольство на 15 языках, если они зарегистрируются для голосования на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября.

«Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках», — написал 14 сентября Джексон в своем микроблоге Twitter.

Ранее кинокритики подсчитали все ругательства, которые Джексон произносил в фильмах. Согласно результатам подсчетов, за всю свою карьеру актер ругался 301 раз. При этом лидером данного рейтинга стал Джона Хилл, который выражался 376 раз.