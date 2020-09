Сэмюэл Л. Джексон научил поклонников ругаться на 15 языках

Москва, 17 сентября. Американский актер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Сети видеоролик, в котором озвучил ругательства на 15 языках.

На кадрах ролика можно увидеть актера, который сидит за столом в маске и поочередно демонстрирует таблички с текстом и произносит ругательства. Джексон озвучил ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, а также на тайском языках. Кроме того, актер произнес ругательства на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53