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Сэмюэл Л. Джексон научил поклонников ругаться на 15 языках

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Сэмюэл Л. Джексон научил поклонников ругаться на 15 языкахМосква, 17 сентября. Американский актер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Сети видеоролик, в котором озвучил ругательства на 15 языках.

На кадрах ролика можно увидеть актера, который сидит за столом в маске и поочередно демонстрирует таблички с текстом и произносит ругательства. Джексон озвучил ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, а также на тайском языках. Кроме того, актер произнес ругательства на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.

Публикация данного видео была условием сделки, которую ранее Джексон заключил с подписчиками. Актер пообещал научить поклонников выражать свое недовольство на 15 языках, если они зарегистрируются для голосования на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября.

«Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках», — написал 14 сентября Джексон в своем микроблоге Twitter.

Ранее кинокритики подсчитали все ругательства, которые Джексон произносил в фильмах. Согласно результатам подсчетов, за всю свою карьеру актер ругался 301 раз. При этом лидером данного рейтинга стал Джона Хилл, который выражался 376 раз.

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