Профессор выступил за ужесточение скоростного контроля на дорогах РФ

Москва, 17 сентября. Заведующий кафедрой «Изыскания и проектирования дорог» МАДИ, профессор Павел Поспелов отметил, что улучшение качества дорожного покрытия в России привело к снижению уровня безопасности. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Проблемы на дорогах России: что мешает сделать наши дороги удобными и безопасными».

«Проблема очень серьезная. Есть национальный проект «Безопасные и качественные дороги», который требует добиться нулевой смертности к 2030 году на автомобильных дорогах. В начале века мы были не в состоянии даже ремонтировать дороги. Сейчас качество автомобильных дорог значительно улучшилось. Но появилась другая проблема. Чем выше качество дорожного покрытия, тем выше скорость. Мы дороги улучшили, и они стали менее безопасными. Если есть ямы, то водитель старается скорость снижать», — сказал Павел Поспелов.

Кроме того, профессор отметил, что в России нет повсеместного и жесткого контроля скорости.

«Отсутствие массового контроля скорости приводит к росту ДТП, люди знают, где установлены радары. У нас есть «нештрафуемый» порог в 20 километров в час, но нарушают на 40–60 километров в час и выше, потому что знают, где установлены камеры. Мы должны понимать, что человек, который превышает скорость, враг и угрожает нашей жизни», — считает профессор.

Также эксперт объяснил, почему в России наряду с повышением качества дорог еще не удалось повсеместно добиться их безопасности.