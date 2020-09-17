Елена Ваенга рассказала, как ее пытались сделать политиком

Москва, 17 сентября. Российская эстрадная певица Елена Ваенга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала, как ее пытались убедить заняться политикой.

На вопрос о том, правда ли, что в 2011 году артистке предлагали выдвинуть свою кандидатуру в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Елена Ваенга дала следующий ответ:

«Скажем так, мне предлагали должность. Я отказалась, потому что я недостаточно умна, недостаточно спокойна, недостаточно сильна и еще можно говорить много эпитетов, которые не сочетаются с политикой. Я творческая личность, я музыкант. Я не такой музыкант, как Иосиф Кобзон, который мог, к сожалению, уже мог, сочетать в себе эти таланты. Политика — это тоже талант и серьезная профессия», — убеждена Елена Ваенга.

Она добавила, что «уговаривали сильно».