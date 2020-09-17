Депутаты рассказали, когда в России уберут нештрафуемый порог в 20 км/ч

Санкт-Петербург, 17 сентября. Эксперты, принявшие участие в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Проблемы на дорогах России: что мешает сделать наши дороги удобными и безопасными» поспорили о нештрафуемом пороге в 20 км/ч на российских дорогах.

Жестким противником данной нормы является депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. По мнению петербургского парламентария, нештрафуемый порог не только поощряет правовой нигилизм, но и является причиной высокой смертности на российских дорогах.

«Весь мир в городах ездит 40-50 км/ч. При скорости 40 км/ч при столкновении автомобиля с пешеходом, человек скорее всего выживет. А у нас при знаке в 40, можно ездить 60, при 60 можно 80. Это смешно, ставить знаки с ограничением скорости, и водители при этом знают, что могут эти правила не соблюдать», — считает Цивилев.

Депутат отмечает, что скоростной режим в российских городах соблюдают зимой при снегопадах, именно в эти дни количество страшных ДТП со смертельными случаями резко снижается.

«Если в России бесснежная зима, то смертность на дорогах растет. Когда снег, водители ездят медленнее. Мы идем к нулевой смертности, но почему-то совершенно игнорируем опыт Скандинавии. И стремясь к снижению смертности, категорически не хотим снижать скоростной режим и увеличивать штрафы», — возмущается Алексей Цивилев.

Резкую отмену нештрафуемого порога не поддержал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его мнению, сначала надо грамотно организовать ограничение скоростного режима.

«Сейчас найти золотую середину очень трудно. Мы провели анализ, где установлены камеры контроля скорости и, как правило, камеры стоят там, где хороший участок дороги. То есть это направлено не на то, чтобы сократить количество ДТП. Согласен, что в городе очень сильно нужно уменьшать скоростной режим, а на хороших магистралях можно ездить быстрее. Если убирать нештрафуемый порог, то совершенно точно должен быть переходный период. При этом ограничение скорости должно быть логичным», — считает Валерий Солдунов.

Депутат Госдумы Владимир Афонский считает, что убирать нештрафуемый порог нельзя до тех пор, пока не будет наведен порядок с камерами видеофиксации нарушений.

«Еще недостаточно наведен порядок на наших трассах. Существуют передвижные камеры, до сих пор существуют договоры о концессии. Именно по этим камерам есть вопросы. Когда порядок будет наведен, когда все участники дорожного движения будут готовы к этим изменениям, то в этом случае такие изменения возможны. Сейчас есть этот порог в 20 км/ч. Решается вопрос безопасности просто — устанавливаются знаки с меньшей скоростью. Кроме того есть лежачие полицейские, другие меры регулирования скорости», — считает Владимир Афонский.

Резко против отмены нештрафуемого порога выступил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.