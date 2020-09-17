Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку

Белгород, 17 сентября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о досрочном прекращении полномочий. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона.

Во время заседания Евгений Савченко проинформировал коллег о своем решении. Оно принято в связи с его избранием депутатом Белгородской областной Думы. Об этом Савченко также уведомил соответствующим заявлением президента России Владимира Путина.

«22 сентября на первом заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Евгений Савченко был во главе региона с 1993 года. В 2017 году на выборах губернатора области за него проголосовало почти 70% избирателей.