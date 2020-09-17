Российские бомбардировщики будут защищать Северный морской путь

Москва, 17 сентября. Россия решила перейти от слов к делу и продемонстрировала готовность защищать Северный морской путь. Такую точку зрения высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя недавнюю инициативу Минобороны РФ.

Министерство выступило за внесение изменений в закон «О государственной границе РФ». Нововведения предусматривают воздушную бомбардировку по курсу следования судов, которые нарушили российскую границу. Это станет действенной предупредительной мерой для иностранных кораблей перед огнем на уничтожение. Военный обозреватель не сомневается в актуальности и правильности данной меры.

Виктор Баранец напомнил, что неоднократно иностранные корабли и самолеты, особенно американские, позволяли себе наглость, мотивируя тем, что Северный морской путь является международным маршрутом.

«Мы уже устали до крови в горле говорить, что он пролегает через обширные участки территориальных вод России либо по водам нашей исключительной экономической зоны. Американцы же отвечают примерно следующее: мол, мы как летали, как ходили в этом регионе раньше, так и будем», — отметил обозреватель.

Международное право здесь на стороне России. Москва должна принять меры, чтобы иностранные корабли не бороздили принадлежащую РФ акваторию.

Баранец подчеркнул, что в министерстве обороны хорошо осознают, что нарушителей надо жестко предупреждать с помощью самолетов-бомбардировщиков, если не помогут словесные аргументы во время связи с судном, вторгшемся в пределы экономической зоны России.