«Осенний заплыв» Джигана стал поводом для насмешек поклонников

Москва, 17 сентября. Располневший рэпер Джиган расстроил фанатов. Поклонники откровенно насмехаются над своим кумиром.

Новый снимок в Instagram-аккаунте Джигана меньше чем за сутки собрал множество негативных комментариев. На фотографии рэпер по пояс стоит в бассейне и позирует с голым торсом.

«Осенний заплыв!» — коротко подписал фото рэпер.

Подпись к фотографии стала поводом для бесконечного количества однообразных шуток от поклонников музыканта.

«Заплыл, конечно, неплохо», — написал ameshcheryakov.

«Конкретно заплыл», — прокомментировал tukai21.

«Заплыл ты жестко», — подытожил rasimabbaskabir.

В комментариях отметились и звезды шоу-бизнеса. Тимати с упреком поинтересовался, не покусали ли артиста пчелы. Многие советуют рэперу обратиться к врачу, чтобы похудеть. Самые внимательные подписчики даже заметили, что рэпер отретушировал фотографию и «заузил» свою фигуру.

«Джига, пора худеть», — заметил sardor_davletov.

«Он скоро лопнет», — такой комментарий оставил obolenskiy_yevgeniy.

Позже Джиган поделился «историей» в Instagram. Он встал на весы и, кажется, остался доволен результатом. Прибор показал, что рэпер весит больше 118 килограммов.

Ранее Джиган рассказал, как добился прощения своей супруги Оксаны Самойловой. Отношения в паре, напомним, испортились после рождения сына. Рэпер «загулял» и транслировал свои похождения через социальные сети. Поклонники предполагали, что после попадания в реабилитационную клинику, семейная жизнь рэпера закончится. Однако вскоре пара объявили о примирении.