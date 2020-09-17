Диетолог предупредил о серьезной опасности утреннего кофе

Москва, 17 сентября. Диетолог Алекс Плато рассказал, что привычка пить кофе по утрам может пагубно сказаться на организме. Эксперт не рекомендует использовать горячий напиток в качестве регулярного «эликсира энергии».

Эксперт сообщил, что на самом деле выпивший кофе человек испытывает не прилив сил, а стресс — так нервная система организма начинает стимулироваться кофеином. В конечном итоге этот процесс приводит к истощению всех остальных систем, а усталый организм начинает работать на пределе возможностей. Как заметил специалист, кофе вовсе не нужно рассматривать как источник бесконечной энергии.

«Скорее, это жесткий хлыст погонщика по спине измотанной лошади», — объяснил плато.

Из нервной системы просто выжимаются последние капли, и очередная чашка «бодрящего напитка» может привести к прямо противоположенному эффекту. Человека начнет клонить в сон, ведь организм, исчерпавший свои ресурсы, просто «отрубается» в определенный момент.

Однако наиболее сильный негативный эффект оказывает именно утренняя кружка кофе, к которой привыкли многие взрослые люди. По словам эксперта, вливать кофе в не выспавшийся организм, это все равно, что поднимать ребенка в детский садик при помощи побоев. Диетолог заметил, что сам позволяет себе выпить кофе, но в размере одной чашки и не раньше трех-четырех часов дня. Если же «бодрить» себя с утра, то в скором времени потребуется еще одна кружка, а потом еще и еще. Употребление более одной чашки в день может привести к немотивированной агрессии и упадку сил.

Для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, необходимо вести здоровый образ жизни и употреблять необходимые для организма вещества и витамины, а не «налегать» на кофе.

Добавим, что недавно группа ученых пришла к выводу, что кофе является защитой от рака.-