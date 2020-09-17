Посла Эстонии вызвали в МИД РФ по делу о бегстве обвиняемого бизнесмена

Москва, 17 сентября. Посол Эстонии недавно был вызван в российский МИД. У него потребовали разъяснений касательно выезда из страны российского бизнесмена Александра Литреева.

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отношении руководителя компании проводилось следствие.

Напомним, что он проходит обвиняемым по делу о покупке и хранении запрещенных веществ. В качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Затем появилась информация, что бизнесмен покинул Россию. Сам Литреев сообщал о своем отъезде из РФ еще в мае. По его словам, уехать ему помогли работники дипломатической миссии Эстонии в Санкт-Петербурге.

Эстонского посла вызвали в МИД и потребовали разъяснить ситуацию с возможным оказанием помощи подследственному пересечь границу.