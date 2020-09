Напряжение между Турцией и Грецией растет в геометрической прогрессии

Оппозиция требует ввести комендантский час в Стамбуле и Анкаре, США могут переместить ядерные боеголовки из Турции в Грецию, Moody’s понизил рейтинг Турции, Эрдоган может помириться с Ас-Сиси, в ООН призвали Анкару обуздать протурецких боевиков в Сирии, Турция продлила работы бурового судна у берегов Кипра — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Напряженность между лидерами Франции и Турции сохраняется. Эмманюэль Макрон на прошлой неделе в очередной раз подтвердил, что решительно поддерживает Грецию в средиземноморском кризисе. Французский лидер заявил, что проблемы Парижа связаны не с турецким народом, а с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара отреагировала на эти слова, назвав их «показателем отчаяния». Сам Эрдоган заявил, что Макрону придется еще долго иметь дело с ним. А 17 сентября он назвал президента Франции «амбициозным неадекватом».

Производитель картофеля, живущий в Невшехире, посетил отделение турецкого сельскохозяйственного банка Ziraat Bank и попросил реструктурировать его долг. Банк не стал идти на встречу фермеру, после чего тот в качестве протеста облил себя бензином и попытался поджечь. Охрана банка успела вовремя потушить пожар. Мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу. Оппозиция обвинила в произошедшем правящую партию, заявив, что власти не решают проблемы крестьян, долги которых растут с каждым днем.

Заместитель председателя «Хорошей партии» Лютфу Турккан призвал ввести комендантский час в Анкаре и Стамбуле.

Министр здравоохранения Турции ранее сообщил, что средний возраст зараженных COVID-19 пациентов составляет 42 года. Средний возраст пациентов интенсивной терапии — 65 лет.

Выступая на пресс-конференции в парламенте, Турккан отметил, что эпидемия не взята под контроль.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опубликовал статью, в которой призвал ЕС ввести санкции, если Турция не отступит в Восточном Средиземноморье. В публикации премьера, вышедшей одновременно в газетах Le Monde во Франции, Frankfurter Allgemeine Zeitung в Германии и The Times в Великобритании, говорится следующее:

По мнению Мицотакиса, если Турция не примет здравое решение до саммита ЕС в конце сентября, то у его европейских коллег не останется выбора, кроме как ввести серьезные санкции в отношении Анкары.

Турция стала первой страной, отправившей высокопоставленных лиц с визитом в Мали, управляемую военной хунтой. Президент Ибрагим Бубакар Кейта был свергнут в результате переворота в середине августа. По мнению турецких специалистов, Анкара таким образом отказалась от принципиальной непримиримой позиции в отношении путчистов.

Газета Greek City Times 12 сентября опубликовала статью, в которой говорится о том, что Соединенные Штаты могут перебросить в Грецию 50 ядерных боеголовок, которые хранятся на южной базе Турции Инджирлик.

В статье упоминались высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может выгнать американцев с авиабазы. Кроме того, приведены размышления официальных лиц Вашингтона о планах покинуть Инджирлик из-за все более тревожной внешней политики Анкары.

Комиссар Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в четверг в интервью Financial Times, что существует серьезный риск конфронтации в Восточном Средиземноморье.

Анкара 14 сентября выпустила уведомление NAVTEX, в котором обвинила Афины в нарушении Лозаннского мирного договора. По мнению Турции, Греция доставила вооружение на несколько островов в Эгейском море, которые, согласно подписанному в 1923 году документу, не могут быть милитаризованы.

Ясин Актай, главный советник Эрдогана, заявил, что между Турцией и Египтом налаживается контакт.

Главная оппозиционная турецкая партия посчитала возвращение сейсмического исследовательского судна Oruç Reis на базу в Анталии «компромиссом», а также призвала правительство «не идти на уступки в законном деле Турции». Заявление было сделано после внеочередного совещания по растущей напряженности в Восточном Средиземноморье.

«Оруч Рейс» вернулся в воды недалеко от Анталии 13 сентября. Греция считает это первым позитивным шагом для разрешения кризиса.

