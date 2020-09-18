Напряжение между Турцией и Грецией растет в геометрической прогрессии

Оппозиция требует ввести комендантский час в Стамбуле и Анкаре, США могут переместить ядерные боеголовки из Турции в Грецию, Moody’s понизил рейтинг Турции, Эрдоган может помириться с Ас-Сиси, в ООН призвали Анкару обуздать протурецких боевиков в Сирии, Турция продлила работы бурового судна у берегов Кипра — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

11 сентября

Амбициозный и неадекватный

Напряженность между лидерами Франции и Турции сохраняется. Эмманюэль Макрон на прошлой неделе в очередной раз подтвердил, что решительно поддерживает Грецию в средиземноморском кризисе. Французский лидер заявил, что проблемы Парижа связаны не с турецким народом, а с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара отреагировала на эти слова, назвав их «показателем отчаяния». Сам Эрдоган заявил, что Макрону придется еще долго иметь дело с ним. А 17 сентября он назвал президента Франции «амбициозным неадекватом».

Турецкий фермер поджег себя перед банком из-за долгов

Производитель картофеля, живущий в Невшехире, посетил отделение турецкого сельскохозяйственного банка Ziraat Bank и попросил реструктурировать его долг. Банк не стал идти на встречу фермеру, после чего тот в качестве протеста облил себя бензином и попытался поджечь. Охрана банка успела вовремя потушить пожар. Мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу. Оппозиция обвинила в произошедшем правящую партию, заявив, что власти не решают проблемы крестьян, долги которых растут с каждым днем.

Оппозиция не верит цифрам минздрава и требует ввести комендантский час

Заместитель председателя «Хорошей партии» Лютфу Турккан призвал ввести комендантский час в Анкаре и Стамбуле.

Министр здравоохранения Турции ранее сообщил, что средний возраст зараженных COVID-19 пациентов составляет 42 года. Средний возраст пациентов интенсивной терапии — 65 лет.

Выступая на пресс-конференции в парламенте, Турккан отметил, что эпидемия не взята под контроль.

«Никто больше не верит цифрам властей, в действительности они в 30 раз выше. Комендантский час должен быть частично введен, по крайней мере, в крупных провинциях, особенно в Анкаре и в Стамбуле, где наблюдается вспышка эпидемии», — заявил он.

Мицотакис через крупные СМИ Европы призвал Турцию сделать шаг назад

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опубликовал статью, в которой призвал ЕС ввести санкции, если Турция не отступит в Восточном Средиземноморье. В публикации премьера, вышедшей одновременно в газетах Le Monde во Франции, Frankfurter Allgemeine Zeitung в Германии и The Times в Великобритании, говорится следующее:

«Нам нужен диалог, но не под дулом пистолета. Угроза безопасности и стабильности моей страны угрожает благополучию и безопасности всех стран Европейского Союза».

По мнению Мицотакиса, если Турция не примет здравое решение до саммита ЕС в конце сентября, то у его европейских коллег не останется выбора, кроме как ввести серьезные санкции в отношении Анкары.

Представители МИД Турции первыми посетили Мали после переворота

Турция стала первой страной, отправившей высокопоставленных лиц с визитом в Мали, управляемую военной хунтой. Президент Ибрагим Бубакар Кейта был свергнут в результате переворота в середине августа. По мнению турецких специалистов, Анкара таким образом отказалась от принципиальной непримиримой позиции в отношении путчистов.

#Mali Halkın Selameti için Ulusal Konsey’le geçiş sürecini konuştuk;

????Mali’nin istikrarı, güvenliği&ekonomik kalkınmasını önemsiyoruz.

????Biran önce anayasal düzenin tesis edilmesi&demokratik seçimlerin yapılması önemli.

????Dost ve kardeş Mali halkının her zaman yanındayız. ???????????????? pic.twitter.com/u05eck48S5 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 9, 2020

12 сентября

Внешняя политика Турции побуждает США перенести ядерные боеголовки в Грецию

Газета Greek City Times 12 сентября опубликовала статью, в которой говорится о том, что Соединенные Штаты могут перебросить в Грецию 50 ядерных боеголовок, которые хранятся на южной базе Турции Инджирлик.

В статье упоминались высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может выгнать американцев с авиабазы. Кроме того, приведены размышления официальных лиц Вашингтона о планах покинуть Инджирлик из-за все более тревожной внешней политики Анкары.

Напряжение между Турцией и Грецией растет в геометрической прогрессии

Комиссар Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в четверг в интервью Financial Times, что существует серьезный риск конфронтации в Восточном Средиземноморье.

«Напряженность в восточном Средиземноморье между Грецией, Турцией и Кипром растет в геометрической прогрессии, и существует серьезный риск конфронтации, которая выходит за рамки слов», — сказал Боррель.

14 сентября

Анкара 14 сентября выпустила уведомление NAVTEX, в котором обвинила Афины в нарушении Лозаннского мирного договора. По мнению Турции, Греция доставила вооружение на несколько островов в Эгейском море, которые, согласно подписанному в 1923 году документу, не могут быть милитаризованы.

Советник Эрдогана: между Турцией и Египтом наблюдается сближение

Ясин Актай, главный советник Эрдогана, заявил, что между Турцией и Египтом налаживается контакт.

«У меня нет точной информации, но, судя по тому, что я слышу и вижу, между сторонами наблюдается сближение и контакт», — сказал Актай, добавив, что фактическое взаимодействие необходимо, «несмотря на разногласия» между Эрдоганом и его египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Оппозиция Турции считает возвращение судна Oruç Reis на базу компромиссом

Главная оппозиционная турецкая партия посчитала возвращение сейсмического исследовательского судна Oruç Reis на базу в Анталии «компромиссом», а также призвала правительство «не идти на уступки в законном деле Турции». Заявление было сделано после внеочередного совещания по растущей напряженности в Восточном Средиземноморье.

«Оруч Рейс» вернулся в воды недалеко от Анталии 13 сентября. Греция считает это первым позитивным шагом для разрешения кризиса.

Турция потребовала от США придерживаться «нейтральной позиции» по Кипру

Fantastic to see Cyprus President Anastasiades today in Nicosia. The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean and we are committed to deepening our bilateral relationship. pic.twitter.com/vPlO3JVVWZ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2020

14 сентября Турция заявила, что Соединенным Штатам необходимо вернуться к нейтральной позиции по Кипру после того, как Вашингтон и Никосия подписали меморандум о взаимопонимании по созданию учебного центра.

«Мы предлагаем США вернуться к политике нейтралитета, которую они традиционно проводят на острове Кипр, и внести свой вклад в усилия, направленные на решение кипрской проблемы», — заявили в МИД Турции.

Госсекретарь Майк Помпео заявил ранее в этом месяце, что Соединенные Штаты снимут 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности.

Во время визита на Кипр 12 сентября Помпео сообщил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» действиями Турции в Восточном Средиземноморье в отношении Греции и Кипра.

15 сентября

Эксперты ООН по военным преступлениям призвали Турцию обуздать боевиков в Сирии

Следователи, проводившие расследования при поддержке ООН, заявили, что возможные военные преступления в САР, включая захват заложников, пытки и изнасилования, могли быть совершены поддерживаемой Турцией так называемой Сирийской национальной армией. Следователи призвали Анкару принять конкретные шаги для предотвращения правонарушений и обеспечения защиты гражданского населения в районах, находящихся под ее контролем.

ЕС сомневается в дальнейшем развитии отношений Брюсселя с Анкарой

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Турция является соседом Европейского союза, и это невозможно изменить, однако недавние события ставят под сомнение дальнейшее развитие отношений, в том числе и вопрос вступления в ЕС.

«Происходящее в Восточном Средиземноморье нуждается в немедленном вмешательстве и деэскалации», — заявил он.

16 сентября

Россия и Турция провели двухдневные консультации по Сирии и Ливии

Делегации из России и Турции провели 15 и 16 сентября очередной раунд консультаций по ситуации в Сирии и Ливии в Анкаре. Предыдущий раунд переговоров проходил с 31 августа по 1 сентября в Москве.

Как передает РИА Новости, Россия предложила Турции сократить количество турецких военных в сирийском Идлибе.

«Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции Идлиб на севере Сирии», — рассказал один из собеседников агентства.

Турция сообщила о нападении на один из своих наблюдательных пунктов в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило 16 сентября о нападении на один из своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе. По данным турецкого военного ведомства нападение произошло со стороны протестовавших гражданских лиц.

Как передает Telegram-канал «Рыбарь», на наблюдательном пункте в Ас-Сурмане турецкие военнослужащие применили гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов.

Глава ЕС: Ничто не может оправдать запугивание Турцией Греции и Кипра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 16 сентября, что ничто не может оправдать запугивание Турцией Греции и Кипра в Восточном Средиземноморье из-за спора по поводу энергоресурсов.

«Турция есть и всегда будет важным соседом. На карте мы находимся близко друг к другу, но кажется, что расстояние между нами увеличивается», — заявила она.

Президент киприотов-греков Никос Анастасиадес также высказался на эту тему 16 сентября, заявив, что Кипр готов вести переговоры с Турцией для урегулирования разногласий, но только «без шантажа и угроз».

Эрдоган провел видеоконференцию с Меркель

Согласно заявлению канцелярии президента Турции, Эрдоган во время видео-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель 16 сентября, заявил, что кризис в Восточном Средиземноморье может быть урегулирован путем переговоров, если европейские государства используют «конструктивный подход, основанный на справедливости».

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, директор по коммуникациям канцелярии президента Фахреттин Алтун и официальный представитель президента Ибрагим Калин.

17 сентября

Турция продлила работы бурового судна у берегов Кипра

Анкара сообщила, что проведет военные учения 17 сентября, а также о продлении NAVTEX для пребывания турецкого бурового судна Явуз у берегов Кипра до 12 октября.

Экономика

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг долга Турции до «B2», сославшись на высокую внешнюю уязвимость страны и падение бюджетных резервов, сообщил Bloomberg.

«Уязвимость Турции от внешних факторов с большей вероятностью проявится в кризисе платежного баланса. Поскольку риски для кредитного профиля Турции увеличиваются, учреждения страны, похоже, не хотят или не могут эффективно решать эти проблемы», — цитирует Bloomberg аналитиков Moody’s Сару Карлсон и Ива Леме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу отреагировал на действия Moody's и других международных агентств, назвав это намеренным искажением фактов об экономике страны.

Moody’s также включил «неадекватную реакцию турецких официальных лиц на финансовые проблемы» в список причин негативного прогноза по инвестициям.

Ранее рейтинговое агентство Fitch так же понизило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Турции со «стабильного» до «негативного».

Турция страдает от исторически высокого дефицита текущего счета, который нужно пополнять доходами от туризма и внутренних инвестиций. Но оба показателя в этом году резко упали, а усилия правительства по стимулированию экономического роста с помощью дешевых ссуд от государственных банков и налоговых амнистий лишь повышали спрос на импорт.

Кроме того, Moody’s Investors Service 15 сентября объявила о понижении рейтинга 13 турецких банков, что привело к падению курса лиры. Валюта Турции достигла исторического минимума, упав 16 сентября до 7,50 по отношению к доллару.