В Германии футбольный матч завершился со счетом 37:0

Берлин, 17 сентября. Футбольная команда 11-го дивизиона чемпионата Германии «Рипдорф-Мольцен II» проиграла с разгромным счетом. «Рипдорф» пропустила 37 мячей, при этом не забив ни одного в ворота соперника. Такому итогу матча предшествовало общекомандное решение соблюдать социальную дистанцию.

Как отметил президент «Рипдорфа» Патрик Ристоу, в предыдущей игре участникам команды противника пришлось контактировать с зараженным коронавирусной инфекцией, поэтому его командой было принято решение, придерживаться мер предосторожности.

Руководство футбольного клуба предприняло несколько попыток, чтобы перенести матч, но они увенчались провалом. Кроме того, им пригрозили штрафом, если игроки откажутся выйти на поле. После чего, игроки команды решили соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться от соперников.

Встреча состоялась 13 сентября. В этой игре одержали победу «СВ Хольденштедта», команда выиграла со счетом 37:0. Как отметили очевидцы, настоящей игрой это было назвать сложно, скорее, это зрелище походило на цирк.

Тренер «СВ Хольденштедта» посчитал, что «Рипдорф-Мольцен II» преувеличил риск заражения новым коронавирусом.

«Я считаю, что не было причины не играть с нами», — заметил он.

Игроки «Холденштетдта» перед матчем сдали тесты на COVID-19. У всех игроков результат был отрицательным, но руководство «Рипдорфа» все же настаивали: их команда готова играть только после соблюдения соперниками 14-дневного карантина.