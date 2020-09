В Катаре состоялись переговоры между официальным Кабулом и «Талибаном»

Правительство Гани вступило в диалог с талибами, «Талибан»1 выступил против временного перемирия, афганские ВВС получили новую партию самолетов, а постоянный представитель Афганистана при ООН — место в Комиссии по положению женщин. Что еще произошло в самой сложной стране Среднего Востока — читайте в дайджесте Telegram-канала «Афганская голубка».

Мирный процесс

В столице Катара Дохе состоялись первые в истории прямые переговоры между правительством Афганистана и «Талибаном». Дату начала переносили несколько раз из-за вопросов обмена пленными, но все-таки правительственная делегация прилетела из Кабула, а талибская — из Пакистана, где она находилась с визитом. В Катаре затронули следующие темы: перемирие, будущая формы государственного устройства, конституция, права женщин и этнических меньшинств. Ждать судьбоносных решений от этого раунда не приходилось — он был посвящен решению организационных вопросов и разработке повестки.

11 сентября

Шесть талибов, причастных к убийству граждан Франции и Австралии, переправлены в Катар.

Greater the suffering greater the peace.

Six #Taliban prisoners released by #Afghan governament and sent to #Qatar in a special flight. pic.twitter.com/9q5PxyIOwm — HAMID TAHIR. (@ADV_MASOODG) September 16, 2020

12 сентября

В Дохе состоялась церемония открытия межафганских переговоров. На ней присутствовали представители 18 стран, в том числе США, России, Китая, Германии, Пакистана, Ирана и Узбекистана.

В зале были замечены госсекретарь США Майк Помпео, командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, посол Германии в Афганистане Маркус Потцель и специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Последний побеседовал с журналистами на дари и выразил надежду, что переговоры приведут к длительному миру.

Negotiating team members from both sides chat amiably to each other on the first day of historic talks between the Afghan government and the Taliban #AfghanPeaceProcess #DohaTalks #Doha pic.twitter.com/mu3UTFEjle — Ariana News (@ArianaNews_) September 12, 2020

13 сентября

Делегации афганского правительства и «Талибана» сформировали совместный комитет «для содействия переговорам».

С афганской стороны в нее вошли Масум Станикзай (бывший глава Директората нацбезопасности), Энаятулла Балиг (представитель Совета духовных лиц), Зарар Ахмад Мокабель (бывший глава министерства по борьбе с наркотиками), Надир Надири (глава комиссии по делам административных реформ и государственной службы), Фаузия Куфи (парламентарий и защитник прав женщин).

Сторона «Талибана» выглядит так: Маулави Абдул Кабир, Аббас Станикзай, шейх Дилавар, шейх Касем и Нурулла Нури (который, кстати, провел больше 12 лет в тюрьме Гуантанамо).

14 сентября

Предполагаемое заседание совместного комитета, которое должно было быть посвящено повестке следующего раунда переговоров, не состоялось.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении хода переговоров настроен «оптимистично», и что американские войска могут полностью покинуть Афганистан к весне 2021 года при соблюдении рядя условий.

US Sec. Mike Pompeo, quoted by US's Breitbart, said the US is keeping pace with the Feb. 29 US-Taliban agreement for a full withdrawal of all US forces from Afghanistan by the spring of 2021. He reiterated that the agreement is conditional, Breitbart said. pic.twitter.com/4QfuupmkWk — TOLOnews (@TOLOnews) September 14, 2020

16 августа

Пресс-секретарь «Талибана» Мохаммад Наим Вардак заявил, что перемирие между талибами и афганским правительством невозможно без предварительных переговоров и обсуждения причин войны.

«Невозможно прекратить длящуюся 20 лет войну за один день. Если мы объявим перемирие сегодня, а завтра ни к чему не придем за столом переговоров, то в чем был смысл?» — сказал Вардак в интервью афганскому агентству Tolo News.

17 августа

Известно, что комитет провел несколько заседаний общей длительностью около семи часов, однако повестка и дата начала следующего раунда по-прежнему не известны. Члены комитета со стороны официального Кабула и «Талибана» сошлись на том, что обсуждения должны проходить за закрытыми дверями и без присутствия иностранцев.

Терроризм и антитеррор

Обстановка без перемен. На фоне межафганских переговоров в Дохе в стране продолжаются столкновения между правительственными силовиками и «Талибаном», при этом представители талибов хвастаются «победами» и демонстрируют фото будущих террористов из тренировочных лагерей. МВД Афганистана сообщило, что в настоящее время не публикует данные о потерях полностью, чтобы не вредить ходу мирного процесса.

11 сентября

Национальный директорат безопасности Афганистана арестовал одного из членов «Вилаята Хорасан» (ИГ1), причастного к терактам в мечетях Кабула в июне этого года.

Террорист по имени Обайдулла (также известный как Акрама) был членом «Сети Хаккани» и проходил подготовку в Северном Вазиристане. Позднее присоединился к ИГ, где сотрудничал с нынешним главой «Вилаята Хорсана» Шахабом аль-Мухаджиром.

Obaidullah, who is "head of Daesh operations in the north and northeast of #Afghanistan" and "one of the main masterminds behind the assassination of religious scholars Mawlawi Ayaz Niazi and Azizullah Mufleh" has been arrested during an operation, the NDS announced. pic.twitter.com/NPL94QTbqB — AfghanistanDefence (@Def2Af) September 10, 2020

Шесть талибов уничтожено в результате атаки на отделение местной полиции.

По меньшей мере 13 силовиков убиты и не менее 10 получили ранения в ходе боев с талибами в провинции Нангархар.

12 сентября

По меньшей мере пять талибов, в том числе три гражданина Пакистана, ликвидированы и восемь захвачены в плен в ходе рейда в провинции Нангархар.

Трое полицейских убиты и четверо получили ранения при нападении талибов на полицейские КПП в провинции Кундуз.

Пятеро полицейских погибли в боях в провинции Каписа.

Два мирных жителя погибли при взрыве придорожной мины в Кабуле.

Министерство обороны сообщило, что за сутки 12-13 сентября было зафиксировано 18 атак «Талибана».

13 сентября

По меньшей мере шесть полицейских погибли и четверо получили ранения с боях с талибами в провинции Кундуз.

Пять афганских силовиков погибли при взрыве придорожной мины в провинции Бадгиз.

Шесть талибов уничтожены и шесть захвачены в плен в провинции Кандагар.

14 сентября

Девять солдат правительственной армии были убиты, шесть получили ранения и трое были захвачены в плен в боях в провинции Балх. Об этой «победе» даже написал представитель «Талибана» Забиулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

#ANA convoy in Khadr Khelo area of Nahri Shahi district #Balkh ambushed by #Taliban militants. 9 troopers incl. commander Sardar killed, 6 wounded, 3 APCs & logistics truck destroyed along with weapons/equip seized#Afghanistan pic.twitter.com/y4LNZiG8Zw — Islamic World Update (@islamicworldupd) September 15, 2020

10 талибов ликвидированы во время армейского рейда в провинции Балх.

Национальная армия Афганистана обезвредила 21 придорожную мину в провинции Гильменд.

16 сентября

По меньшей мере 16 талибов ликвидировано в боях в провинции Герат, сообщает министерство обороны.

Два мирных жителя убиты и 12 получили ранения при взрыве СВУ в провинции Тахар.

Восемь сотрудников афганских сил безопасности погибли в результате нападений талибов в провинции Кундуз.

Восемь силовиков погибли в ночных боях с талибами в провинции Нангархар. По меньшей мере восемь талибов уничтожены.

17 сентября

Обнаружен склад боеприпасов в провинции Логар: 47 минометных снарядов, 5 артиллерийских снарядов, 1 гранатомет, 7 кг взрывчатки и 6 мин. В ходе операции пять боевиков были уничтожены полицией Афганистана.

#ANP special forces discovered a munition cache in Muhammad Agha district of #Logar & killed 5 "terrorists", @moiafghanistan said. There were 47 mortar shells, 5 artillery shells, 1 rocket launcher, 7kg of explosives & 6 mines, among others. #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/9yW2kCTsKz — Reporterly (@Reporterlyaf) September 17, 2020

Заместитель командующего «красными отрядами» талибов Гайратулла (также известный как Мулла Сангин) и один из командиров боевиков Салахуддин Садек уничтожены в ходе спецоперации в районе Суроби неподалеку от Кабула. Об этом сообщило афганское МВД.

#تازه - پولیس کابل می‌گوید که در یک عملیات هدفمند در ولسوالی سروبی، غیرت‌الله مشهور به ملا سنگین، معاون قطعۀ سرخ طالبان برای ولایت کابل و صلاح‌الدین صادق، یک فرمانده طالبان کشته شدند.



به گفتۀ پولیس کابل این عملیات پس از چاشت امروز راه اندازی شد و بیش از ۱۰طالب دیگر زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/b37lP8eSks — TOLOnews (@TOLOnews) September 17, 2020

Также в Афганистане…

16 сентября

В провинции Бамиан планируется построить международный аэропорт. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Афганистана. В настоящее время идет поиск участка для строительства.

Bamyan To Get International Airport



An int'l airport will be built in Bamyan province said the Afghan Civil Aviation Authority.

Qasim Wafayzada, Director General of the ACAA, accompanied a high-level govt delegation and experts, during an official visit to Bamyan. 1/2 pic.twitter.com/B6C62zplf9 — Business Times (@BusinessTimesA) September 17, 2020

17 сентября

США передали афганским ВВС еще четыре самолета А-29В (Embraer EMB 314 Super Tucano).

А-29В — легкий турбовинтовой штурмовик. Используется для летной подготовки, разведки и поддержки с воздуха (особенно в условиях войны с повстанцами).

Самолеты переданы в рамках программы «Иностранные военные продажи». В 2018 году частная компания Sierra Nevada Corporation подписала с минобороны США контракт на поставку партии А-29В в Афганистан.

Four new A-29 Super Tucano attack aircrafts were handed over to #Afghan Air Force by the #US, @MoDAfghanistan said.

Built by Brazil, the aircrafts carry a wide variety of weapons, including precision-guided munitions. #Afghanistan #AFA pic.twitter.com/q01VS66Cmy — Reporterly (@Reporterlyaf) September 17, 2020

…и за его пределами

15 сентября

ЕС выделит 150 000 евро (13,7 миллиона афгани) в помощь пострадавшим от наводнений в Афганистане. В прошлом месяце из-за проливных дождей стихийному бедствию подверглись 14 провинций, более 160 человек погибли и тысячи остались без крова.

The European Union said on Tuesday it was providing 150,000 euros (around 13.7 million afghanis) in humanitarian aid for people affected by flash floods in Afghanistan last month.https://t.co/9JmrvHfzz6 pic.twitter.com/xK9LGMQur8 — The Kabul Times (@thekabultimes) September 16, 2020

Афганистан получил место в Комиссии ООН по положению женщин на 2021-2025 годы. Заседать в комиссии будет постоянный представитель Афганистана при ООН Адела Раз.

Adela Raz, Permanent Representative of #Afghanistan to the #UN wished fellow #Afghans & partners on Afghanistan's Independence. @AdelaRaz wished for #peace & prosperity and paid tribute to all who struggled for independence and continue to protect the country. pic.twitter.com/sSO22KN5vF — Reporterly (@Reporterlyaf) August 18, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.