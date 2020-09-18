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В Катаре состоялись переговоры между официальным Кабулом и «Талибаном»

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В Катаре состоялись переговоры между официальным Кабулом и «Талибаном»

Правительство Гани вступило в диалог с талибами, «Талибан»1 выступил против временного перемирия, афганские ВВС получили новую партию самолетов, а постоянный представитель Афганистана при ООН — место в Комиссии по положению женщин. Что еще произошло в самой сложной стране Среднего Востока — читайте в дайджесте Telegram-канала «Афганская голубка».

Мирный процесс

В столице Катара Дохе состоялись первые в истории прямые переговоры между правительством Афганистана и «Талибаном». Дату начала переносили несколько раз из-за вопросов обмена пленными, но все-таки правительственная делегация прилетела из Кабула, а талибская — из Пакистана, где она находилась с визитом. В Катаре затронули следующие темы: перемирие, будущая формы государственного устройства, конституция, права женщин и этнических меньшинств. Ждать судьбоносных решений от этого раунда не приходилось — он был посвящен решению организационных вопросов и разработке повестки.

11 сентября

Шесть талибов, причастных к убийству граждан Франции и Австралии, переправлены в Катар.

12 сентября

В Дохе состоялась церемония открытия межафганских переговоров. На ней присутствовали представители 18 стран, в том числе США, России, Китая, Германии, Пакистана, Ирана и Узбекистана.

В зале были замечены госсекретарь США Майк Помпео, командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, посол Германии в Афганистане Маркус Потцель и специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Последний побеседовал с журналистами на дари и выразил надежду, что переговоры приведут к длительному миру.

13 сентября

Делегации афганского правительства и «Талибана» сформировали совместный комитет «для содействия переговорам».

С афганской стороны в нее вошли Масум Станикзай (бывший глава Директората нацбезопасности), Энаятулла Балиг (представитель Совета духовных лиц), Зарар Ахмад Мокабель (бывший глава министерства по борьбе с наркотиками), Надир Надири (глава комиссии по делам административных реформ и государственной службы), Фаузия Куфи (парламентарий и защитник прав женщин).

Сторона «Талибана» выглядит так: Маулави Абдул Кабир, Аббас Станикзай, шейх Дилавар, шейх Касем и Нурулла Нури (который, кстати, провел больше 12 лет в тюрьме Гуантанамо).

14 сентября

Предполагаемое заседание совместного комитета, которое должно было быть посвящено повестке следующего раунда переговоров, не состоялось.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении хода переговоров настроен «оптимистично», и что американские войска могут полностью покинуть Афганистан к весне 2021 года при соблюдении рядя условий. 

16 августа

Пресс-секретарь «Талибана» Мохаммад Наим Вардак заявил, что перемирие между талибами и афганским правительством невозможно без предварительных переговоров и обсуждения причин войны.

«Невозможно прекратить длящуюся 20 лет войну за один день.  Если мы объявим перемирие сегодня, а завтра ни к чему не придем за столом переговоров, то в чем был смысл?» — сказал Вардак в интервью афганскому агентству Tolo News.

17 августа

Известно, что комитет провел несколько заседаний общей длительностью около семи часов, однако повестка и дата начала следующего раунда по-прежнему не известны. Члены комитета со стороны официального Кабула и «Талибана» сошлись на том, что обсуждения должны проходить за закрытыми дверями и без присутствия иностранцев.

Терроризм и антитеррор

Обстановка без перемен. На фоне межафганских переговоров в Дохе в стране продолжаются столкновения между правительственными силовиками и «Талибаном», при этом представители талибов хвастаются «победами» и демонстрируют фото будущих террористов из тренировочных лагерей. МВД Афганистана сообщило, что в настоящее время не публикует данные о потерях полностью, чтобы не вредить ходу мирного процесса.

11 сентября

Национальный директорат безопасности Афганистана арестовал одного из членов «Вилаята Хорасан» (ИГ1), причастного к терактам в мечетях Кабула в июне этого года.

В Катаре состоялись переговоры между официальным Кабулом и «Талибаном»

Террорист по имени Обайдулла (также известный как Акрама) был членом «Сети Хаккани» и проходил подготовку в Северном Вазиристане. Позднее присоединился к ИГ, где сотрудничал с нынешним главой «Вилаята Хорсана» Шахабом аль-Мухаджиром.

Шесть талибов уничтожено в результате атаки на отделение местной полиции.

По меньшей мере 13 силовиков убиты и не менее 10 получили ранения в ходе боев с талибами в провинции Нангархар.

12 сентября

По меньшей мере пять талибов, в том числе три гражданина Пакистана, ликвидированы и восемь захвачены в плен в ходе рейда в провинции Нангархар.

Трое полицейских убиты и четверо получили ранения при нападении талибов на полицейские КПП в провинции Кундуз.

Пятеро полицейских погибли в боях в провинции Каписа.

Два мирных жителя погибли при взрыве придорожной мины в Кабуле.

Министерство обороны сообщило, что за сутки 12-13 сентября было зафиксировано 18 атак «Талибана».

13 сентября

По меньшей мере шесть полицейских погибли и четверо получили ранения с боях с талибами в провинции Кундуз.

Пять афганских силовиков погибли при взрыве придорожной мины в провинции Бадгиз.

Шесть талибов уничтожены и шесть захвачены в плен в провинции Кандагар.

14 сентября

Девять солдат правительственной армии были убиты, шесть получили ранения и трое были захвачены в плен в боях в провинции Балх. Об этой «победе» даже написал представитель «Талибана» Забиулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

10 талибов ликвидированы во время армейского рейда в провинции Балх.

Национальная армия Афганистана обезвредила 21 придорожную мину в провинции Гильменд.

16 сентября

По меньшей мере 16 талибов ликвидировано в боях в провинции Герат, сообщает министерство обороны.

Два мирных жителя убиты и 12 получили ранения при взрыве СВУ в провинции Тахар.

Восемь сотрудников афганских сил безопасности погибли в результате нападений талибов в провинции Кундуз.

Восемь силовиков погибли в ночных боях с талибами в провинции Нангархар. По меньшей мере восемь талибов уничтожены.

17 сентября

Обнаружен склад боеприпасов в провинции Логар: 47 минометных снарядов, 5 артиллерийских снарядов, 1 гранатомет, 7 кг взрывчатки и 6 мин. В ходе операции пять боевиков были уничтожены полицией Афганистана.

Заместитель командующего «красными отрядами» талибов Гайратулла (также известный как Мулла Сангин) и один из командиров боевиков Салахуддин Садек уничтожены в ходе спецоперации в районе Суроби неподалеку от Кабула. Об этом сообщило афганское МВД.

В Катаре состоялись переговоры между официальным Кабулом и «Талибаном»

Также в Афганистане…

16 сентября

В провинции Бамиан планируется построить международный аэропорт. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Афганистана. В настоящее время идет поиск участка для строительства.

17 сентября

США передали афганским ВВС еще четыре самолета А-29В (Embraer EMB 314 Super Tucano).

А-29В — легкий турбовинтовой штурмовик. Используется для летной подготовки, разведки и поддержки с воздуха (особенно в условиях войны с повстанцами).

Самолеты переданы в рамках программы «Иностранные военные продажи». В 2018 году частная компания Sierra Nevada Corporation подписала с минобороны США контракт на поставку партии А-29В в Афганистан.

…и за его пределами

15 сентября

ЕС выделит 150 000 евро (13,7 миллиона афгани) в помощь пострадавшим от наводнений в Афганистане. В прошлом месяце из-за проливных дождей стихийному бедствию подверглись 14 провинций, более 160 человек погибли и тысячи остались без крова.

Афганистан получил место в Комиссии ООН по положению женщин на 2021-2025 годы. Заседать в комиссии будет постоянный представитель Афганистана при ООН Адела Раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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