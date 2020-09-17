Эксперт объяснил происхождение средств в польском стабфонде для Белоруссии

Намерение поляков давать деньги оппозиции в Белоруссии является логичным продолжением их геополитической стратегии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, объявившего о создании стабилизационного фонда для Республики Беларусь. По словам руководителя кабинета министров Польши, «на первом этапе» его размер составит 1 миллиард евро — при этом белорусская оппозиция уже успела отреагировать на данное заявление и потребовала в три, а то и в четыре раза больше. Именно столько, по мнению сторонников экс-кандидата в президенты, необходимо для «восстановления экономики» Республики Беларусь — той самой, которая была разрушена спровоцированными ими же забастовками и остановками стратегически важных предприятий.

«Стабилизационный фонд будет создан, скорее всего, на базе некоммерческих организаций и всевозможных фирм-прокладок Польши и Соединенных Штатов, — считает Солонников. — И, думаю, ни у кого нет никаких сомнений в том, что эти деньги пойдут на поддержку белорусской оппозиции — разумеется, она получала их от Запада и раньше, но теперь ее объемы на порядок больше».

По словам политолога, один миллиард евро — вполне возможная величина для создаваемого фонда.

«Речь идет о финансовой помощи, которая будет получена Белоруссией в случае смены власти, — объяснил эксперт. — При этом пока доподлинно неизвестно, будет ли она безвозмездной — вполне возможно, что Минску придется за нее впоследствии долго расплачиваться. Это решит тот, кто дает деньги».

Собеседник ФАН подчеркнул, что в данном случае перед нами возникло детище польской, а не общеевропейской внешней политики. Он также добавил, что Варшава может подтянуть к своему проекту Вильнюс — однако ожидать от того серьезных финансовых поступлений с ее стороны было бы опрометчиво.