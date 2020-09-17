Актера Михаила Ефремова не хотели видеть на должности худрука «Современника»

Москва, 17 сентября. Скандально известный актер театра и кино Никита Джигурда уверен, что актера Михаила Ефремова якобы подставили и опоили наркотиками его недоброжелатели по театру.

По мнению певца, Михаил Ефремов «перешел» кому-то дорогу в культурной среде. Ведь его должны были назначить художественным руководителем «Современника». Но доехать до театра ему было не суждено.

«В водку Ефремова за полчаса до аварии подсыпали снотворное «Зопиклон» и другие наркотики. Михаила Ефремова должны были назначить худруком. Видимо, у актера были недоброжелатели, он перешел кому-то дорогу. Кто-то не хотел видеть его, вольного, гениального артиста, видео которого в Сети набирают миллионные просмотры в статусе худрука», — заявил Джигурда в интервью депутату Госдумы Виталию Милонову.

Многие помнят яркие пикеты, которые устраивал Джигурда возле здания суда, якобы в поддержку своего друга-актера Михаила Ефремова. Как потом выразился сам Джигурда, «таким образом я хотел ему помочь». В команде артиста также была беременная дама, якобы ждущая ребенка от самого Филиппа Киркорова, но Джигурда уверяет публику, что это не пиар.