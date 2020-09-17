Автоэксперты назвали способы борьбы с нарушителями на дорогах

С каждым годом дороги в России становятся лучше. На их усовершенствование власти выделяют миллиарды рублей. В некоторых уголках страны качество дорожного полотна вполне может конкурировать с европейским. В то же время чиновники при проектировании дорог часто забывают о безопасности пешеходов и автомобилистов. Лежачие полицейские не становятся серьезной преградой для лихачей, а по итогу на дорогах становится еще опаснее.

Опыт развитых европейских стран в организации дорожного движения российские власти пока не перенимают. В Госдуме ужесточают штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), но этой меры недостаточно. В результате на улицах российских городов часто происходят ДТП и опасные дорожные ситуации. В то же время общественный транспорт все еще не может конкурировать по удобству с автомобилем.

Кто и как организует движение в наших городах? Отвечают ли чиновники за некорректные решения? Кто и на каких основаниях получает прибыль с камер наблюдения? На эти вопросы ответили чиновники, архитекторы, депутаты разных уровней, представители исполнительной власти, лидеры общественных организаций. Онлайн-эфир на тему «Проблемы на дорогах России: что мешает сделать наши дороги удобными и безопасными» прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой ее обзор.

За нарушителями на самокатах будут следить камеры

Недавно Министерство транспорта России предложило внести масштабные изменения в ПДД. По словам председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, самое важное в них — введение понятия «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию попадают сигвеи и электросамокаты. Эти виды транспорта очень популярны в нашей стране. Однако ответственность за ДТП с электросамокатом в России не регламентирована. Эксперт сообщил, что этот вопрос уже обсуждался на площадке Общественной палаты Санкт-Петербурга и России.

«Ответственность за ДТП я не могу назвать, так как средства индивидуальной мобильности не относятся к транспорту. Это вроде пешеход, а вроде нет. Как такие транспортные средства будут регламентированы, покажет время. Но то, что необходимо ввести такую ответственность, — это правда. ПДД меняются, а значит, будут изменены нормативные акты и введены штрафы. Фиксироваться это, может быть, будет с помощью камер видеонаблюдения. Гоняться за водителем электросамоката, наверно, не самое перспективное дело», — рассказал Солдунов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и глава отделения Союза пешеходов России в Санкт-Петербурге Алексей Цивилев утверждает, что водители электросамокатов и моноколес могут как относиться, так и не относиться к пешеходам. С появлением СИМ реальная ситуация на дорогах стала отличаться от того, что регламентируется в ПДД.

«Я еду на работу и постоянно вижу человека, который едет по КАД на моноколесе. Скорость у него примерно 40 км/ч, он в наушниках и держит телефон в руках, то есть в полной отключке. По факту человек, может быть, и пешеход, и моноколесник, но он находится там, где находиться не должен», — сказал Цивилев.

Поправки в ПДД от Минтранса парламентарий называет «поленом». Если изменения будут одобрены, то ничего по факту не изменится, уверен он.

«Помимо самих ПДД, есть правоприменительная практика. Исходя из нее, никто не будет носиться за моноколесниками и проверять у них возраст. Но самое главное — мы полено возьмем, а года через два будут отшлифованные поправки, — продолжает политик. — В то же время в Общественной палате была дискуссия о том, что эти поправки не согласованы с ГИБДД. Позже Минтранс заявил, что изменения были сделаны совместно с ГИБДД».

Откройте переезд

Как заметил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, в России каждый месяц люди гибнут на железнодорожных переездах. Кроме того, их закрытие провоцирует гигантские пробки. РЖД отказываются реконструировать их.

Читатели ФАН предложили ввести поминутную плату за закрытый переезд. По словам Алексея Цивилева, эта проблема остро стоит в Санкт-Петербурге. К примеру, такая ситуация возникает у переезда на Краснопутиловской улице.

«Когда пробка скапливается на Краснопутиловской, люди проклинают ее. Когда ты попадаешь в нее, то простоишь минимум полчаса. Однако самая большая проблема не строительные работы, а РЖД. Очень сложно получить «окно», чтобы строители могли возвести мост», — объяснил участник пресс-конференции.

Валерий Солдунов отметил, что эту проблему также обсуждали во Всероссийском обществе автомобилистов. На нерегулируемых перекрестках предлагалось ввести табло обратного времени, оно стоит копейки, подчеркивает эксперт.

«Мы выходили с этой инициативой. Десять лет назад это было интересно, а сейчас нет», — заявил Солдунов.

Помогут штрафы или нет?

Как утверждает Валерий Солдунов, автомобильное сообщество не против того, чтобы штрафы повышались. В то же время они должны эффективно работать.

«Самое главное — это неотвратимость штрафа. Есть случаи, когда люди нарушают правила десятки раз и становятся рецидивистами. Однако они штрафы не платят», — сказал он.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин согласился с ним, отметив, что предупредительная сила наказания определяется не его жестокостью, а неотвратимостью. По его словам, это утверждение разделяют все грамотные люди, имеющие юридическое образование.

«Будучи профессиональным юристом, я не могу ратовать за ужесточение наказания, если нет обеспечения его неотвратимости. Кроме того, мы понимаем, что наказание имеет дело с последствиями, а не с причинами того или иного явления. Для того, чтобы обеспечить предупреждение правонарушения, нужно воздействовать на его причины и условия. Это более сложный процесс», — поделился мнением Похмелкин.

Автоэксперт не считает необходимым привязывать размер штрафа к зарплате нарушителя по аналогии с тем, как это сделано в Финляндии.

«Можно штрафовать из доходов и изобретать разные штрафы. Но когда это будет принято, мы снова соберемся и будем обсуждать, почему эти законы не работают и почему богатые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, — говорит он. — Когда мы видим, что едет поток и висит значок фотовидеофиксации, то водители снижают скорость до разрешенной. Хотя штраф составляет 250 рублей. Есть 5–10% отморозков, на которых никакое наказание не подействует. Нужно заниматься профилактикой правонарушений».

Нужно ли отменить нештрафуемые 20 км/ч

Очень часто на различных уровнях обсуждается вопрос отмены нештрафуемых 20 км/ч. Виктор Похмелкин заметил, что пока никто не доказал, что превышение разрешенной скорости на этот предел ведет к риску на дорогах.

«К этой ситуации водители привыкли. Если предел будут отменять, то это сделают не для предупреждения ДТП, а для сбора денег с водителей. Никаких оснований отменять этот предел нет», — высказал мнение эксперт.

В ответ на заявление Похмелкина Алексей Цивилев сказал, что во всем мире автомобилисты передвигаются со скоростью 50–60 км/ч. Он подчеркивает, что при скорости 40 км/ч у пешехода вероятность выжить 30%. Ставить знаки с ограничением лимита скорости в 30–40 км/ч — смешно, убежден депутат.

«За прошлый год в Петербурге погибли 200 человек, все равно что «боинг» упал. Эта зима у нас была бесснежная. В январе увеличилась смертность на дорогах, потому что у всех была повышенная скорость. Посмотрите статистику, летом в полтора раза повышена смертность на дороге. Как только выпадает снег, ситуация другая», — сказал Цивилев.

Дороги улучшились, безопасность — нет

Заведующий кафедры изыскания и проектирования дорог МАДИ, профессор Павел Поспелов рассказал, что в национальном проекте о дорогах указана цель к 2030 году выйти на нулевой уровень смертности.

«Этим же проектом мы приведем только 50% региональной сети к требованиям нормативов дорог по транспортно-эксплуатационному качеству. Речь идет о сцеплении и ровности. Нам в наследство достались дороги, которые рассчитаны на низкие нагрузки. В начале века мы приняли такое решение, как «недоремонт». Не было средств, чтобы ремонтировать дороги. Качество дорог за последние пять лет улучшилось», — констатирует Поспелов.

В то же время профессор заметил, что появилась другая проблема: чем выше качество покрытия, тем выше скорость.

«Без изменения геометрических уклонов дороги увеличится аварийность. Если есть ямы, водитель скорость снижает. В противном случае скорость растет», — отметил эксперт.

В результате того, что ГИБДД лишили права контролировать скорость на дорогах, при разрешенной в населенных пунктах скорости 60 км/ч все едут 80 км/ч.

«Когда мы говорим о том, что нужно повышать скорость на некоторых дорогах, то мы уже это сделали. Если отсутствует массовый контроль, то это приводит к еще большему превышению скорости. Когда разрешено 60 км/ч и люди едут 80 км/ч, кто-то едет даже 140 км/ч. У них есть навигаторы, которые показывают, где скорость контролируется радарами. Мы обозначали места, где людей могут наказать», — объяснил Поспелов.

В Казани запрещены левые повороты, и многие эксперты считают это правильным решением. В то же время участник пресс-конференции напомнил, что Москва такое практиковала еще 25 лет назад.