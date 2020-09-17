Названы звезды-мужчины, которые завели детей после 70 лет

Москва, 17 сентября. Некоторые звезды-мужчины, несмотря на свой солидный возраст, почувствовали радость отцовства. Вспоминаем знаменитостей, которые вновь стали родителями после 70 лет.

На днях юморист Евгений Петросян опубликовал снимок второго ребенка. Мужчина стал отцом в 74 года, малыша ему подарила пятая супруга Татьяна Брухунова.

Третья жена актера Эммануила Виторгана Ирина порадовала супруга дважды. 80-летний артист воспитывает от последней жены двух дочерей, которые появились на свет в 2018 и 2019 годах.

Народный артист Владимир Стеклов стал отцом в третий раз. Актер, отпраздновав своей 70-летие, спустя пару недель отмечал другое радостное событие — рождение дочери Арины.

Еще актеру и режиссеру Борису Галкину повезло стать отцом в солидном возрасте. Четвертая жена артиста Инна Разумихина родила три года тому назад девочку.

Актер театра и кино Иван Краско также пополнил свое семейство после 70 лет. Его третья супруга Наталья Вяль подарила мужу двоих сыновей — Ивана и Федора. Артист души не чает в своих наследниках и с удовольствием проводит с ними свободное время.