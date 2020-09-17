Роспотребнадзор предупредил об опасности смешивания дезинфицирующих средств

Москва, 17 сентября. Смешивать разные бытовые дезинфицирующие средства категорически не рекомендуется, поскольку химические вещества могут вступать в нежелательные и даже опасные реакции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакция будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения», — приводит выдержку из сообщения ведомства РИА Новости.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что при работе с дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать и другие правила безопасности. Перед использованием нужно изучить этикетку и следовать указанным на ней мерам предосторожности. При работе с бытовой химией следует надевать перчатки для защиты кожи, а также следить, чтобы средство не попало в глаза. Химические вещества могут проникнуть в организм через слизистые оболочки при разбрызгивании или при соприкосновении с грязными руками.

Для обработки поверхностей в Роспотребнадзоре рекомендовали использовать нелетучие соединения. Дело в том, что любое бытовое дезинфицирующее средство может оказывать влияние на организм через дыхательные органы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство выявило 46 случаев содержания коронавируса в воде и пище в российских регионах.