Россияне рассказали, как часто делают уборку дома

Москва, 17 сентября. Россияне рассказали о своем отношении к уборке и назвали любимые занятия по дому. Об этом говорится в опросе онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Больше половины опрошенных россиян (51%) нейтрально относится к уборке. Они спокойно могут навести порядок при необходимости. Треть не любит заниматься домашними делами, но все равно делает это. И только 10% участников опроса признались, что любят наводить порядок дома.

Как выяснилось, больше всего россияне любят стирать белье и мыть посуду. Об этом высказался 41% участников. Самое нелюбимое занятие — глажка белья, указал RT.

Россияне также высказались, сколько раз проводят уборку. Большинство (48%) убирается дома раз в неделю, 19% респондентов наводят порядок раз в две недели, 17% — ежедневно, 9% — раз в месяц, 3% — один раз в несколько месяцев. При этом 2% опрошенных сообщили, что делают уборку только в том случае, когда к ним приходят в гости, или же вовсе не убираются.