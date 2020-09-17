Создатели «Южного парка» решили масштабно поглумиться над пандемией

Лос-Анджелес, 17 сентября. Создатели комедийного сериала «Южный парк» решили посвятить часовую серию коронавирусу, масштабно поглумившись над пандемией. В Сети уже появился трейлер нового полнометражного спецэпизода.

Судя по фрагментам из видео, сюжет новой серии приближен к реальности: жизнь главных героев в школе, куда они вернулись после продолжительной самоизоляции, кардинально изменилась и стала не похожей на ту, что была раньше. Дети вынуждены ходить в масках и сидеть в классах за специальными пластиковыми экранами. Кроме того, вместо учителя занятия у них теперь ведет местный детектив.

«Рэнди приходится принять свою роль во вспышке COVID-19, поскольку продолжающаяся пандемия представляет собой постоянные проблемы для жителей Южного Парка. Дети радостно возвращаются в школу, но ничто не напоминает им прежнюю жизнь, которую они когда-то знали: ни их учителя, ни их классный кабинет, ни даже Эрик Картман», — говорится в описании к трейлеру.

В трейлере отмечается, что часовый выпуск выходит впервые за существования сериала. Премьера должна состояться в среду, 30 сентября, на телеканале Comedy Central.

«Южный парк» — американский юмористический мультсериал, выпускаемый Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Основу сюжета составляют приключения четырех мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал известен тем, что недостатки американской культуры и текущие мировые события.