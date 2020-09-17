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Молодая жена Петросяна рассказала, как ей удавалось скрывать беременность

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Молодая жена Петросяна рассказала, как ей удавалось скрывать беременность

Москва, 17 сентября. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ей удавалось скрывать беременность от общественности. Секретом она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Слухи о том, что Петросян и Брухунова обзавелись потомством, появились еще весной. При этом СМИ писали, что пара якобы решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. На такие мысли наводили фотографии Брухуновой с отдыха — живот на снимках супруги юмориста заметен не был.

16 сентября Евгений Петросян, которому в этот день исполнилось 75 лет, неожиданно опубликовал фото шестимесячного сына в соцсети. Артист сообщил, что мальчика назвали Ваган Евгеньевич. Поклонники поинтересовались у Петросяна, кто же родил ему наследника. Юморист ответил, что ребенка родила его жена.

Евгений Петросян с сыном

Некоторые поклонники пары решили узнать у Брухуновой, как же так получилось, что никто не замечал ее беременность на фотографиях.

«Как удалось все скрыть? Вы же и фото с моря выкладывали… И не только… И животика нет», — спросила у жены Петросяна одна из подписчиц.

«Фото с моря прошлогодние. Шифровка — мое второе имя», — призналась Брухунова.

Другая подписчица уточнила у супруги юмориста, почему пара вдруг решила рассекретить появление сына на свет.

«Мне надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации», — объяснила жена Петросяна.

Также Брухунова подчеркнула, что в дальнейшем не собирается раскрывать в соцсетях какие-либо детали личной жизни.

Источник: Instagram
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