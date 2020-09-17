Гулькина рассказала о выходе Лободы в «одном пиджаке и каблуках»

Москва, 17 сентября. Бывшая участница группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, как Светлана Лобода поднялась на сцену в «одном пиджаке и каблуках». Об этом сообщает StarHit.

Инцидент произошел в 2016 году, когда Гулькина вручала Лободе премию на Music Box. Певица оказалась под впечатлением от очень коротких шортиков, которые решила надеть на публичное мероприятие ее коллега.

«В тот момент она вышла в одном пиджаке, а внизу были только голые ноги и каблуки. Я подумала: «Она, наверное, очень спешила и забыла надеть юбку или брюки». В период моей молодости было по-другому. Мы все-таки надевали разноцветные лосины, выглядели скромнее. Но сегодня время, когда артистки привлекают к себе внимание и другими частями тела», — припомнила выход Лободы на сцену Гулькина.

Артистка считает, что она поет не хуже, а, может и лучше некоторых коллег по цеху и имеет привлекательный, хотя не столь вызывающий, сценический облик.

Недавно Светлана Лобода появилась в новом образе на съемках клипа Boom Boom. Певица обзавелась челкой, а ее длинные и слегка вьющиеся волосы ниже лопаток сменило боб-каре. Лобода опубликовала серию снимков, которые позволяют детально рассмотреть изменения. Также певица поблагодарила своих поклонников, назвав их «главным смыслом».