Москва, 17 сентября. Россияне назвали главные причины пропуска работы. Чаще всего граждане берут отгул из-за визита к врачу, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, 39% россиян пропускали работу из-за визита к врачу, 27% берут отгулы из-за родительских обязанностей (сходить с ребенком к врачу или присмотреть за ним дома). Еще 19% респондентов пропускали работу из-за плохого самочувствия, а 9% оставались дома, так как ждали мастера на дом или срочную доставку.

Социологи выяснили, что каждая десятая причина пропуска работы — выдуманная у трети респондентов, однако о трети причин лгут начальству только 5%, о половине — 1%. Большинство россиян (58%) никогда не обманывает свое руководство для пропуска работы.

Большая часть опрошенных (76%) признались, что никогда не врали боссу о своем самочувствии, чтобы остаться дома. При этом каждый пятый (22%) врал на работе о своем состоянии, чтобы ее пропустить, а 2% даже подделывали больничные листы для этого.

Эксперты провели опрос в сентябре этого года, в нем приняли участие 4,6 тысячи совершеннолетних граждан во всех округах России.