Бывший парень Шульженко рассказал о скандальной разлучнице Тарзана

Москва, 17 сентября. Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала из-за измены Тарзана, росла в благополучной семье, поэтому о ней нельзя сказать что-то плохое. Об этом рассказал экс-возлюбленный девушки Роман Бурдеев в общении с журналистами.

Скандал вокруг Тарзана и Шульженко возник после того, как супруга танцора Наташа Королева подала заявление в полицию и сообщила о пропаже драгоценностей из их дома. Вскоре оказалось, что ее супруг приглашал двух дам, которые якобы могли украсть украшения. Одной из девушек оказалась Анастасия Шульженко. Как выяснилось, она уже полтора года состояла в секретных отношениях с Тарзаном и даже ожидала от него ребенка.

Родом Анастасия оказалась из Новороссийска. Там ее помнят как порядочную и целеустремленную девушку. Кроме того, в родном городе у Шульженко осталось множество друзей. Например, Роман Бурдеев. С молодым человеком девушка долгое время состояла отношениях. Пара решила жить вместе сразу после того, как Шульженко поступила в Краснодарский институт культуры.

«Сняли квартиру в Краснодаре, жили около пяти лет, пока она не решила, что будущее ее не здесь и поехала покорять Москву. Расстались мы по-доброму, больше я с ней связь не поддерживал. Сейчас у меня семья, все хорошо, сын недавно родился, я не хочу, чтобы меня с этой грязью смешивали», — пояснил в общении с KP.ru Бурдеев.

Напомним, тем временем скандал с участием Тарзана с каждым днем лишь набирает обороты. Недавно в Сети появились интимные кадры утех артиста с его любовницей. На снимках обнаженный муж знаменитой артистки Наташи Королевой нежно обнимает сзади свою подругу, укутанную в полотенце.