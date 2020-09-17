Глава Пентагона назвал стратегическими соперниками Россию и Китай

Москва, 17 сентября. Глава Пентагона Марк Эспер назвал главными стратегическими соперниками США Россию и Китай. Об этом со ссылкой на его выступление в американском центре Rand Corporation сообщает сайт американского военного ведомства.

«Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», — подчеркнул Эспер.

По словам главы Пентагона, РФ и КНР модернизируют вооруженные силы и расширяют свои возможности в киберпространстве и в космической сфере. Эспер подчеркнул, что США и их партнеры должны продолжать защищать свой образ жизни и основополагающие принципы.

«И мы полны решимости сделать это», — заключил глава Пентагона.

Ранее Эспер заявил, что США намерены распределять силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы противостоять России и Китаю в любой точке мира.

Министр обороны США подчеркнул, что обсуждал с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном развитие ситуации в регионе.

Глава Пентагона также подчеркнул, что США будут инвестировать в развитие новых поколений технологий, чтобы усиливать свои возможности в регионе в будущем. По словам Эспера, американские партнеры располагают асимметричным преимуществом, «которое ни Китай, ни Россия не могут имитировать даже близко».