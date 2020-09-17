Появились интимные снимки Тарзана и любовницы

Москва, 17 сентября. Скандал с участием Тарзана с каждым днем лишь набирает обороты. Сейчас в Сети появились интимные кадры утех певца с его любовницей Анастасией Шульженко.
Kp.ru опубликовал откровенный снимок, на котором Тарзан и Шульженко ласкаются, судя по всему, в душе. Обнаженный муж знаменитой артистки Наташи Королевой нежно обнимает сзади свою подругу, укутанную в полотенце.
На днях поклонники Королевой и Тарзаны были ошарашены новостью об изменах артиста. Несколько дней пара хранила молчание, но накануне Сергей Глушко опубликовал видео, признав факт измены. Он обвинил свою обольстительницу в том, что она якобы его развела, опоила неизвестным веществом, а потом запечатлела их интимные ласки на камеру. Признание звезды продержалось в его профиле недолго, затем он поспешно удалил запись, пишет НСН.
Правда, такая версия расходится с перепиской, которую обнародовала актриса. В ней Тарзан сам настаивает на встрече с девушкой.
«Мне кажется, Тарзан несколько нездоров со своей божьей карой, — прокомментировал скандал с участием стриптизера адвокат Анастасии Вадим Лялин. — Он спал с девочкой полтора года, а когда узнал о беременности, поступил не по-мужски. Именно это и задело Анастасию».