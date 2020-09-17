Появились интимные снимки Тарзана и любовницы

Москва, 17 сентября. Скандал с участием Тарзана с каждым днем лишь набирает обороты. Сейчас в Сети появились интимные кадры утех певца с его любовницей Анастасией Шульженко.

Kp.ru опубликовал откровенный снимок, на котором Тарзан и Шульженко ласкаются, судя по всему, в душе. Обнаженный муж знаменитой артистки Наташи Королевой нежно обнимает сзади свою подругу, укутанную в полотенце.

На днях поклонники Королевой и Тарзаны были ошарашены новостью об изменах артиста. Несколько дней пара хранила молчание, но накануне Сергей Глушко опубликовал видео, признав факт измены. Он обвинил свою обольстительницу в том, что она якобы его развела, опоила неизвестным веществом, а потом запечатлела их интимные ласки на камеру. Признание звезды продержалось в его профиле недолго, затем он поспешно удалил запись, пишет НСН.

Правда, такая версия расходится с перепиской, которую обнародовала актриса. В ней Тарзан сам настаивает на встрече с девушкой.