В ГД предложили штрафовать за незаконный сбор пожертвований

Москва, 17 сентября. В Госдуме предложили ввести административную ответственность для граждан и компаний, которые собирают пожертвования, не имея на это право. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Закон о ящиках для сбора пожертвований был опубликован 7 апреля. Устанавливать стационарные емкости или использовать на благотворительных акциях переносные ящики смогут только некоммерческие организации (НКО), в уставе которых прописано право на благотворительную деятельность. Закон вступит в силу 4 октября.

Заместитель председателя Комитета ГД по контролю и Регламенту Наталья Костенко отметила, что закон направлен на борьбу с мошенниками, но эти правила не будут работать без мер ответственности. Поэтому парламентарий разработала поправки в Кодекс об административных правонарушениях и планирует внести их в Госдуму в начале осенней сессии.

Согласно инициативе, тем, кто не имеет права устанавливать ящики для пожертвований и собирать в них деньги, но делает это от имени НКО суд сможет вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для компаний, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных лиц и от трех до пяти тысяч рублей — для граждан.

Следить за порядком в этой сфере и составлять протоколы должны будут сотрудники МВД.

Ранее стало известно, что россияне тратят на благотворительность от ста рублей до одной тысячи рублей в год.