Россияне высказались об идее захоронения Ленина

Москва, 17 сентября. Большинство россиян считают, что вождя революции Владимира Ленина нужно похоронить на кладбище, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан. У россиян спросили, как они относятся к идее захоронения Ленина, пишет RT.

Тело Ленина нужно захоронить на кладбище как можно скорее, считают 40% опрошенных. При этом 17% россиян высказались за захоронение тела революционера, но это можно будет сделать, когда уйдет поколение, для которого Ленин был дорог.

Решение оставить тело Ленина в Мавзолее поддерживают 22% участников соцопроса.

В российском обществе в последнее время идут дискуссии на тему захоронения тела Ленина. Некоторые политики не поддерживают это предложение, в частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что любая реконструкция приведет «к раздору внутри российского общества, что сейчас совсем не вовремя».