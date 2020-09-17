Дело зондеркоманды СС-10 «а» может пополниться новыми зверскими эпизодами

Москва, 17 сентября. Члены зондеркоманды СС-10 «а» могли быть причастны к гибели нескольких десятков людей в станице Варениковской, расположенной в Краснодарском крае. В настоящее время представители специального отряда уже проходят в качестве фигурантов уголовного дела о геноциде в Ейском детдоме в годы Великой Отечественной войны.

О новых эпизодах зверства фашистов рассказал руководитель государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров. По его словам, о расправе членов зондеркоманды над несколькими десятками детей говорят существующие архивные документы.

«Нацисты устраивали облавы в этом районе, взрослое население расстреливали, детей перевозили в станицу Гостагаевскую для того, чтобы осуществить у них забор крови для переливания раненным немецким офицерам», — приводит слова Темирова ТАСС.

Историки подозревают, что члены спецотряда могут быть причастны к массовому расстрелу, который имел место на Михизеевой Поляне в Мостовском районе Краснодарского края. Тогда было убито 207 жителей местной станицы и 29 ленинградцев. При этом само село было сожжено.

У сотрудников архива также есть поводы предполагать, что зондеркоманда СС-10 «а» участвовала в жутких событиях в Варениковском районе, где были расстреляны более 600 мирных граждан и 200 солдат Красной армии. Также фашистам приписывают совершение ряда жестоких изнасилований.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детского дома, которое произошло в октябре 1942 года. Согласно архивным данным, в 1942-1943 году Третий Рейх направил на территорию Краснодарского края зондеркоманду СС-10 «а» во главе с Куртом Кристманом с целью проведения карательных операций. При себе у нацистов были мобильные газовые камеры для осуществления казней на месте.

9 и 10 октября 1942 года оккупанты совершили массовое убийство воспитанников детдома Ейска. В газовых камерах были убиты как минимум 214 детей, чьи тела позже обнаружила Красная армия при освобождении Кубани.