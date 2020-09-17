Самая красивая женщина в мире поразила Сеть откровенной рекламой

Москва, 17 сентября. Американская супермодель Балла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламе итальянского бренда Versace. Поклонники пришли в восторг от кадров с фотосессии.
На снимке модель сидит на камне на пляже. Девушка позирует в длинном темно-синем платье с большим вырезом в области груди. Образ 23-летней манекенщицы дополнили золотые украшения – серьги, браслеты, кольца и цепочки.
«На скалах — неподражаемая Белла Хадид, излучающая гламур и чувственность на фоне экзотического заката», — гласит подпись к снимку с Хадид.
Dylan Blue Pour Femme ????♀️ On the rocks - the inimitable @bellahadid radiates glamour and sensuality against an exotic sunset backdrop. See more from the new face of #VersaceDylanBlue through the link in bio. Chief Creative Officer: Donatella Versace @donatella_versace Photographer: Harley Weir @harleyweir Production: Farago Projects @faragoprojects Art Direction: Kevin Tekinel @kevintekinel and Charles Levai @charleslevai Stylist: Jacob K @kjeldgaard1 Hair Stylist: Syd Hayes @sydhayeshair Make-Up Artist: Isamaya Ffrench @isamayaffrench Casting Director: Piergiorgo Del Moro @pg_dmcasting
Фотография понравилась почти 200 тыс. пользователям. Фолловеры не только поставили лайки, но и оставили сотни восторженных комментариев. В частности, поклонники были поражены красотой и естественностью звезды.
«Она выглядит великолепно», — написал justinsxpurpose.
«Вот это высокая мода», — прокомментировала piperflynn2.
«Белла — икона», — выразила мнение zezo_beautiful.
«Ошеломительно», — поделилась sayana_erdyneeva.
Ранее Белла Хадид взбудоражила поклонников, опубликовав откровенную фотографию в своем профиле в Instagram. Звезда позировала в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте. Этот снимок вызвал восторг у пользователей социальной сети, многие из них отметили, что звезда неимоверно красивая.