Самая красивая женщина в мире поразила Сеть откровенной рекламой

Москва, 17 сентября. Американская супермодель Балла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламе итальянского бренда Versace. Поклонники пришли в восторг от кадров с фотосессии.

На снимке модель сидит на камне на пляже. Девушка позирует в длинном темно-синем платье с большим вырезом в области груди. Образ 23-летней манекенщицы дополнили золотые украшения – серьги, браслеты, кольца и цепочки.

«На скалах — неподражаемая Белла Хадид, излучающая гламур и чувственность на фоне экзотического заката», — гласит подпись к снимку с Хадид.

Фотография понравилась почти 200 тыс. пользователям. Фолловеры не только поставили лайки, но и оставили сотни восторженных комментариев. В частности, поклонники были поражены красотой и естественностью звезды.

«Она выглядит великолепно», — написал justinsxpurpose.

«Вот это высокая мода», — прокомментировала piperflynn2.

«Белла — икона», — выразила мнение zezo_beautiful.

«Ошеломительно», — поделилась sayana_erdyneeva.

Ранее Белла Хадид взбудоражила поклонников, опубликовав откровенную фотографию в своем профиле в Instagram. Звезда позировала в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте. Этот снимок вызвал восторг у пользователей социальной сети, многие из них отметили, что звезда неимоверно красивая.