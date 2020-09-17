Рита Ора поделилась откровенным видео с летнего отдыха

Лондон, 17 сентября. Популярная 29-летняя певица Рита Ора поделилась новым откровенным видео. Запись звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео британская певица позирует на яхте в тигровом купальнике, который прикрывает лишь часть груди. Звезда сидит в откровенной позе, демонстрируя тело с наиболее пикантного ракурса. Во время съемки Ора извивалась перед камерой, убирая распущенные волосы, которые спадали на лицо.

«Лето в основном закончилось, вот воспоминание, которое я нашла», — сопроводила видео подписью звезда.

Поклонники оценили старания певицы. Публикация собрала почти 1,5 млн лайков.

«Боже мой. Не понимаю, как можно быть такой прекрасной», «Не могу дождаться, чтобы увидеть, чем ты занималась сегодня», «Королева меланина», «Пришло время зимнего сезона! Не могу дождаться, чтобы увидеть твои осенние и зимние образы», «Когда ты превратилась в настоящую Афродиту!» — писали фанаты.

Ранее Рита Ора порадовала поклонников новым снимком в откровенном образе. На фото Ора находится в автомобиле, на ней мини-плате в клетку с глубоким откровенным декольте. Она также была облачена в золотые кулоны, браслеты и крупные серьги-кольца, на лице яркий макияж — блестящие тени и розовая помада.