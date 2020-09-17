Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «прочными как скала»

Пекин, 17 сентября. Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. С соответствующим заявлением выступил в интервью информационному агентству Xinhua глава МИД Китая Ван И.

«В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — сказал он, комментируя свой визит в Россию и недавнюю встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ван И отметил, что в ходе продолжительных переговоров дипломатам из Китая и России удалось достичь консенсуса в части укрепления двухсторонний отношений. Он пояснил, что Пекин и Москва уже давно стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях. При этом Ван И обратил внимание, что существует ряд стран, которые вмешиваются во внутренние дела других государств, подрывают безопасность и пытаются оказывать давление на Россию и Китай.

Ван И сказал, что Москва и Пекин будут продолжать неизменно развивать отношения, основанные на уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве.