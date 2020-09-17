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Азиза опровергла слухи, что ее возлюбленный убил Талькова

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Азиза опровергла слухи, что ее возлюбленный убил Талькова

Москва, 17 сентября. Певица Азиза опровергла слухи, что ее возлюбленный Игорь Малахов мог убить Игоря Талькова. По ее словам, это абсурд. 

Талькова убили в ходе перестрелки во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге в октябре 1991 года. Сначала городская прокуратура завела уголовное дело в отношении Игоря Малахова — тогда охранник Азизы. После проведения экспертиз выяснилось, что последний выстрел сделал коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман, но он уже сбежал в Израиль.

«Это бы было полной глупостью, абсурд. Игорь этого сделать не мог. Игорь никогда на учете не состоял, чтобы такое сделать прилюдно, в такое время, в таком месте», — приводит 78.ru слова Азизы.

Азиза опровергла слухи, что ее возлюбленный убил Талькова

Исполнительница также рассказала о ссоре с сыном Талькова после своего выступления на Первом канале. Тогда 56-летняя певица сообщила, что Тальков-старший занимался сутенерством и пытался свести ее с криминальными авторитетом, но она отказалась. В итоге певицу отвезли в лес, где она провела целую ночь.

«Когда я сказала, что не хочу никуда ехать, водитель затормозил, Игорь крикнул: «Ты что сумасшедшая, закрой дверь». Водитель спросил, что делать. Игорь сказал: «Пусть идет». Мне не помешали выйти. Думала, что вернется, но не вернулся. Жуткое было ощущение, потом я о нем забыла, об этом состоянии страха», — сказала Азиза, добавив, что ее подобрала на машине армянская семья, которая потом довезла до гостиницы.

Источник: 78.ru
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