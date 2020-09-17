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На Украине будут собирать Renault Arkana из российских машинокомплектов

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На Украине будут собирать Renault Arkana из российских машинокомплектов

Киев, 17 сентября. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) из поставляемых из России машинокомплектов будет собирать кроссовер Renault Arkana. Об этом сообщается на сайте представительства автопроизводителя на Украине.

Презентация модели на Украине прошла в минувшую среду, 16 сентября.

«Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы Renault», — говорится в сообщении.

РФ оказалась первой страной, в которой начались производство и продажи модели Arkana. Кроссоверы собирает московский завод Renault как одно из самых современных роботизированных предприятий компании. В разработке Arkana активно участвовали специалисты из России, отечественные производители будут поставлять 70% комплектующих для сборки.

Ранее сообщалось, что весной украинский  ЗАЗ приступил к сборке российских автомобилей Lada. Украинские СМИ уточняли, что в Запорожье будут собирать Lada XRAY, Lada Largus, а также один из самых популярных в России автомобилей Lada Vesta. Сборку планировали осуществлять «отверточным» способом с использованием комплектующих, поступающих из Тольятти.

Предполагается, что переговоры между «АвтоВАЗ» и Запорожским заводом начались в 2019 году. Российское предприятие стало инвестором, поиски которого на протяжении долгого времени велись «Укравто».

Источник: Renault Ukraine​
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