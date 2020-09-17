Седокова рассказала, как ее лишила денег собственная помощница

Москва, 17 сентября. Украинская певица Анна Седокова оказалась жертвой помощницы, которая увлеклась онлайн-казино. За последние полгода сотрудница взяла в долг крупную сумму у многих из окружения артистки, поставив ее в тяжелую жизненную ситуацию. Об этом Седокова рассказала в откровенном посте, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что ее помощницу зовут Анастасия. Она сотрудничала с Седоковой в течение трех лет, певица относилась к ней, как к сестре, и считала ее членом своей семьи.

«Человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», — пояснила Седокова.

За последние полгода Анастасия начала «темнить» с деньгами. Девушке пришлось взять деньги в долг для того, чтобы якобы оплатить операцию своей матери, после — на ипотеку. Вскоре помощница Седоковой оказалась должна всем, в том числе друзьям самой исполнительницы.

«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их», — пожаловалась Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова оказалась в затруднительной ситуации из-за отмененной гастрольной деятельности. Из-за введенных ограничений серьезно пострадал ее дополнительный бизнес — магазин одежды. Чтобы подзаработать, певица начала выпускать дизайнерские маски. Изначально они должны были продаваться по 900 рублей. Позднее Седокова поняла, что высокая цена может отпугнуть россиян. Поэтому она объявила, что маски ручной работы достанутся в подарок тем, кто купит какой-нибудь предмет одежды ее бренда.